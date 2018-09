Stiri pe aceeasi tema

- Independenta Bisericii Ortodoxe ucrainene de Patriarhia Moscovei, de care depinde din secolul al XIV-lea, este 'ireversibila', a declarat miercuri arhiepiscopul Daniel de Pamfilia, reprezentantul la Kiev al Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, relateaza agentia EFE.'In ceea ce priveste…

- In ceea ce priveste viitorul Sfintei Biserici Ortodoxe a Ucrainei, deja suntem in acest viitor. Drumul catre autocefalie este ireversibil, a scris pe Facebook exarhul patriarhal in Ucraina, arhiepiscopul Daniel de Pamfilia, trimis la Kiev din SUA de catre Patriarhul de Constantinopol, Bartolomeu I.

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat ca suspenda relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol dupa ce Patriarhul Bartolomeu i-a dat semne ca va accepta autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, adica independenta canonica a Kievului si iesirea sa de sub influenta Moscovei.

- La Istanbul, intre 1-3 septembrie, are loc Synaxis-ul – Adunarea generala a episcopilor – Patriarhiei Ecumenice a Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului, la care, potrivit unor surse, se discuta problema acordarii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Potrivit corespondentului ucrainean al „Gromadska“,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat televiziunii Fox News ca Donald Trump considera Crimeea o parte a Ucrainei, informeaza DPA. "Suntem constienti de pozitia presedintelui Trump potrivit careia Crimeea este parte a Ucrainei. Mi-a spus asta azi", a dezvaluit Putin, in interviul…