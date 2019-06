Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o suta de persoane din mai multe localitati s-au adunat, duminica, in fata Casei de Cultura din Piatra-Neamt pentru a participa la un protest autorizat prin care solicita pastrarea Cheilor Bicazului in judetul Neamt. Protestul s-a desfasurat pasnic iar participantii au plecat intr-un mars pe…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane ii indeamna pe credinciosi si pe preoti sa utilizeze cu discernamant si cu masura retelele de socializare in viata lor personala, precum si in activitatile pastorale, misionare sau profesionale, acordand mai mult timp comuniunii reale

- Patriarh Daniel a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Rețelelor de Socializare in care indeamna la Libertate si responsabilitate in comunicarea digitala.In mesaj Patriarhul a atras atentia ca in „epoca actuala a comunicarii instantanee” este nevoie mai mult ca oricand de „cultivarea…

- Premierul Viorica Dancila a fost aleasa, sambata, presedinte al PSD, Eugen Teodorovici – presedinte executiv si Mihai Fifor – secretar general. Viorica Dancila a obtinut 2828 voturi, Liviu Plesoianu – 715 voturi, Serban Nicolae – 375 voturi si Ecaterina Andronescu – 50 de voturi. 22 de voturi au fost…

- Magistrații Tribunalului Vrancea l-au condamnat la inchisoare pe un barbat din comuna Vanatori, care la mijlocul lunii martie și-a injunghiat nepotul. Decizia nu este definitiva. „Condamna pe inculpatul G(…) Neculai la pedeapsa de 5 ani inchisoare si 3 ani interzicerea exercitiului drepturilor prev.…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, care se incheie duminica, a implicat curaj, responsabilitate si asumare politica, afirma ministrul delegat pentru Afaceri Europene, social-democratul George Ciamba, intr-un comunicat al MAE transmis AGERPRES. „Prezidarea mesei Consiliului a fost testul…

- Educația digitala – cheia interdisciplinaritații – eveniment județean organizat in cadrul programului național Digitaliada – La Școala Gimnaziala “Alexandru Vlahuța” Gugești, județul Vrancea, a avut loc vineri, 12 aprilie 2019, evenimentul județean “Educația digitala – cheia interdisciplinaritații”,…

- Un tanar de 22 de ani a primit mandat de arestare preventiva, ieri, intr-un dosar in care este cercetat pentru furt calificat. Alaturi de el va mai fi cercetat și un minor de 14 ani, care miercuri a fost reținut, iar judecatorii au decis, ieri, cercetarea in stare de libertate. Propunerea de arestare…