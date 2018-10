Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel s-a prezentat, sambata dimineata, pentru a vota la Scoala „Ienachita Vacarescu din Capitala", declarand ca a votat pentru modificarea propusa de Parlament. Patriarhul a mai spus ca participarea la vot e o onoare. „Am votat pentru modificarea in forma pe care a facut-o Parlamentul Romaniei…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, a votat in aceasta dimineața in Bistrița. El susține ca a votat pentru valorile familiei și face un apel la toți romanii sa vina la vot, un vot care este in perfecta concordanța cu valorile occidentale:Referendumul pentru familie - Patriarhul…

- Patriarhul Daniel a votat sambata dimineața pentru referendum. Acesta a declarat ca participarea la vot este o „onoare și o binecuvantare”.Referendumul pentru familie se va desfașura sambata și duminica, intre orele 7.00 – 21.00. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte…

- Referendumul pentru familie, care se va desfașura sambata și duminica, intre orele 7.00 – 21.00, are la baza inițiativa cetațeneasca demarata de Coaliția pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel puțin 5.685.202 persoane cu drept de vot,…

- Adunarea Nationala Bisericeasca, formata din toti ierarhii Sfantului Sinod intrunita sambata in sedinta, ii indeamna pe toti cetatenii ortodocsi romani sa participe la referendumul privind definirea casatoriei. In acelasi timp, Asociatia MozaiQ acuza Primaria Capitalei ca blocheaza amplasarea unui cort…

- In zilele de 6 și 7 octombrie romanii sunt așteptați la urne pentru a vota pentru sau impotriva redefinirii familiei in Constituție. In 2015 Coaliția pentru Familie a avut inițiativa pentru modificarea Constituției in privința definirii familiei drept uniunea dintre un barbat și o femeie. Pentru ca…

- Referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii casatoriei, a dus la ample dezbateri despre participarea sau boicotarea acestuia. Printre cei care incurajeaza participarea la urne sunt si OSMTH, care le cere oamenilor, indiferent de ideologie, sa iasa si sa-si spuna parerea.

- La inceputul lunii octombrie, vom avea Referendum pe tema modificarii Constituției, in legatura cu definirea clara a casatoriei. Mai exact, este pusa in discuție oportunitatea unei precizari conform careia soții sunt un barbat și o femeie, și nu doua persoane de același sex. Este utila sau nu, aceasta…