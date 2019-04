Stiri pe aceeasi tema

- Sambata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi inainte de Duminica Intrarii lui Hristos in Ierusalim, duminica Floriilor. Face puntea de legatura intre Postul Paștelui și Saptamana Patimilor si este incarcata de semnificații scrie observator.tv Duminica Floriilor…

- Horoscop floral. In Romania, cei mai multi oameni isi serbeaza onomastica de Florii. Intrarea Domnului in Ierusalim pica anul acesta pe 21 aprilie. Afla care sunt cele mai potrivite flori pe care le poti oferi in functie de data nasterii.

- Papa Francisc a prezidat Sfanta Liturghie a Duminicii Floriilor si Patimii Domnului in Piata San Pietro din Cetatea Vaticanului, incepand cu ora 10.00. Ritul sacru a inceput la obeliscul din centrul Pietei, unde se comemoreaza intrarea Domnului in Ierusalim. Papa a binecuvantat ramurile de palmier si…

- Un moment special al slujbei de duminica a fost rostirea uneia dintre rugaciuni de catre un imigrant roman in limba nationala. Este vorba despre „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credinciosilor” pentru Papa si toti episcopii Bisericii Catolice. Gestul Suveranului Pontif…

- Iisus mergea spre Ierusalim si pe drum le vorbeste ucenicilor Sai despre cele ce aveau sa I se intample peste vreo cateva zile.Apostolii Iacov si Ioan, fiii lui Zevedeu, multumiti ca Domnul nu dezamagea poporul si facea minuni au incercat ca sa si pregatesca un ,,loc" pe langa Hristos care le vorbea…

- Iata care este floarea protectoare in functie de luna in care te-ai nascut. IANUARIE – GAROAFA Garoafa semnifica puritate, sanatate si bogatie in acelasi timp. Pentru fiecare cultura garoafa are cate o semnificatie diferita ceea ce inseamna ca persoanele nascute in aceasta luna dezvolta…

- Intampinarea Domnului este praznuita la 40 de zile de la nașterea lui Hristos, pe 2 februarie.Intampinarea Domnului este o sarbatoare care ne amintește de momentul in care Hristos este adus la Templul din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la slujba de Te Deum in Catedrala Patriarhala, oficiata de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, la aniversarea Unirii Principatelor. Seful statului a depus apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, urmand ca de la ora…