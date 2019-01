Stiri pe aceeasi tema

- Artistul folk, poetul si pictorul Adrian Berinde a murit la varsta de 60 de ani, dupa o lupta de doi ani cu cancerul, informeaza news.ro."Adrian Berinde nu mai este cu noi, de astazi. Drum lin, Adrian! Vei fi mereu in gindurile mele", a scris cantareata Zoia Alecu pe pagina de Facebook.…

- Florin Zamfirescu trece printr-o mare cumpana acum, la inceput de an. Mama actorului a murit la varsta de 94 de ani, iar el și rudele sale sunt devastați de durere. Pana la momentul transmiterii acestei știri, regizorul nu a putut sa ofere nicio declarație, insa, sora lui a facut asta și in numele sau.…

- Doliu intr-unul dintre cele mai temute clanuri din țara. Legendarul lider al Duduienilor a incetat din viața, sambata dimineața, intr-un spital din Capitala, relateaza cancan.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți vor putea primi al 13-lea si al 14-lea salariu Legendarul ”Rege”…

- Caporalul Gheorghe Cațoiu, in varsta de 40 de ani, militar care a luptat in Afganistan și Kosovo, a murit, dupa ce a pierdut lupta cu o boala incurabila. Anunțul a fost facut de cpt. Florin Jianu, fost comandant de companie in Batalionul 30 VM „Dragoslavele” din Brigada 2 Vanatori de Munte “Sarmizegetusa”.…

- Muzica ușoara romaneasca este in doliu! A murit omul care a scris versurile celor mai frumoase melodii din toate timpurile. Eugen Rotaru a fost textierul șlagarelor precum "Fericirea are chipul tau" sau "Dau viața mea pentru o iubire".

- Aurel Neagu, unul dintre cei mai cunoscuti fotoreporteri din istoria Gazetei Sporturilor, a murit astazi, la varsta de 90 de ani, scrie a1.ro. Aurel Neagu a intrat prima oara in redactia Gazetei in 1963 si a facut parte din generatia lui Ioan Chirila, Eftimie Ionescu si Radu Urziceanu. ...

- DUREROS… Durere fara margini in administrația publica. Vasile Mihalachi, fost parlamentar de Vaslui, fost președinte al CJ Vaslui, a murit in aceasta dimineața, la ora 8.30. De ani de zile, acesta se lupta cu o boala necruțatoare, care l-a rapus. Miercuri dimineața, acesta a intrat in coma și a fost…

- Trompetistul american Roy Hargrove, vizitator frecvent al festivalurilor de jazz europene, a murit la varsta de 49 de ani, s-a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu mare tristete si devastati de durere anuntam disparitia lui Roy Hargrove pe 2 noiembrie,…