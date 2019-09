Patriarhul Daniel: Familia, Biserica şi Şcoala sunt chemate să ofere copiilor ajutorul dezvoltării în plan personal şi comunitar 'Astazi, atat in mediul rural, cat si in mediul urban, Familia, Biserica si Scoala sunt chemate sa ofere copiilor si tinerilor ajutorul necesar dezvoltarii lor atat in plan personal, cat si comunitar, sa cultive libertatea, responsabilitatea si demnitatea persoanei umane, intr-o lume marcata profund de individualism si secularizare', spune patriarhul. Intaistatatorul BOR deplange faptul ca 'satul romanesc nu mai este astazi ce era cu mai multi ani in urma'. 'In multe sate, locurile natale sunt parasite de catre generatiile tinere, multi elevi provin din familii dezavantajate din punct… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

