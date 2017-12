Stiri pe aceeasi tema

- "Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, pentru ca ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului."Vedem ca cei trei magi…

- Mesaj al Patriarhului Daniel cu prilejul sarbatorii de Craciun Patriarhul Daniel intr-o adresare publica. Foto: basilica.ro. Crestinii sarbatoresc astazi Craciunul. În cursul diminetii, credinciosii participa la liturghie, iar copiii merg la colindat cu steaua, vestind nasterea lui Iisus Hristos.…

- Patriarhul Daniel a transmis, vineri, un mesaj video catre toti credinciosii, prin care indeamna, in preajma Nasterii Domnului, la pace sufleteasca, bucurie si binevoiri intre oameni, fiind o sarbatoare a milostivirii. „Sarbatoarea Nașterii Domnului sau Craciunul este sarbatoarea prin care praznuim…

- Cu ocazia Sarbatorii Nașterii Domnului Isus, a Craciunului și a Anului Nou, doresc tuturor locuitorilor din județului Satu Mare, pace, bucurie, prezența lui Dumnezeu in fiecare familie și un An Nou binecuvantat de Dumnezeu, plin de incredere și speranțe. SARBATORI FERICITE Senator Gabriel Leș

- Regele Mihai a iubit poporul roman, a fost un om rabdator și cu o credința puternica. Sunt cuvintele Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Romaniei. Urmariți un fragment dintr-un interviu realizat de Andrei Victor Dochia pentru emisiunea Universul Credinței.

- In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei si ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan. Acesta a suferit multe chinuri pentru ca nu s-a lasat intors de la credinta in Hristos si a fost aruncat…

- Alaiul sarbatorilor de iarna, care se intinde pe parcursul a trei saptamani, incepe oficial de pe 20 decembrie, cu Sarbatoarea Ignatului. In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei…

- Patriarhul Daniel a declarat sambata, in timpul slujbei de inmormantare a Regelui Mihai, ca Majestatea Sa a fost un om credincios, dar din cauza exilului fortat nu s-a putut intoarce timp de 45 de ani sa se roage in biserica in care a fost uns Rege al Romaniei in 1940. „Majestatea Sa Regele…

- Regele Mihai ramane permanent un simbol al suferintei si al sperantei poporului roman, a afirmat sambata patriarhul Daniel, la slujba de inmormantare a fostului suveran, oficiata in Catedrala Patriarhala, impreuna cu opt mitropoliti.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va oficia sambata slujba de inmormantare a Regelui Mihai de la Catedrala Patriarhala, impreuna cu un sobor arhieresc format din mitropoliti, preoti si diaconi. Potrivit purtatorului de cuvant al Patriarhiei Romane, la ceremonie vor fi prezenti mai multi…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va oficia sambata slujba de inmormantare a Regelui Mihai de la Catedrala Patriarhala, impreuna cu un sobor arhieresc format din mitropoliti, preoti si diaconi. Potrivit purtatorului de cuvant al Patriarhiei Romane, la ceremonie vor fi prezenti mai multi…

- Potrtile Palatului Regal vor fi deschise toata noaptea, asftel sunt asteptati toti cei care vor sa-si ia ramas bun de la Rege. Cei prezenți la Palatul Regal pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai I, sunt rugați sa respecte urmatoarele reguli:  Sa fie imbracați in ținuta corespunzatoare, cu culori…

- La finalul acestei saptamani, Curtea de Arges va deveni cel mai important punct de pe harta Romaniei. Orasul regal isi va primi regele. Vorbim despre ultrimul drum al Regelui Mihai, acesta urmand sa fie inmormantat la Necropola Regala de la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de…

- La doar cateva zile distanța de Sfanta sarbatoare a Craciunului, va propunem pentru lecturare volumul al saselea din „Lumina pentru suflet” al parintelui iconom stavrofor Eugen Goia din Campeni, care a aparut spre sfarsitul anului 2016, la Editura Accent Print din Suceava. Desi nu s-a bucurat de o lansare…

- Acum, la cateva zile pana la Sfanta sarbatoare a Craciunului, va propunem pentru lecturare volumul al saselea din „Lumina pentru suflet” al parintelui iconom stavrofor Eugen Goia din Cimpeni, care a aparut spre sfarsitul anului 2016, la Editura Accent Print din Suceava. Desi nu s-a bucurat de o lansare…

- Patriarhul Daniel considera ca fostul suveran Mihai I a fost un credincios statornic al Bisericii Ortodoxe Romane, care "nu s-a sfiit niciodata" sa o marturiseasca in public. "Omagiem astazi personalitatea luminoasa a personalitații sale Regelui Mihai I pentru…

- "Omagiem astazi personalitatea luminoasa a personalitatii sale Regelui Mihai I pentru marile virtuti care l-au calauzit de-a lungul intregii sale vieti - si anume credinta in Dumnezeu, iubirea fata de poporul roman, rabdarea in suferinta, demnitatea in comportament si puterea de a-i ierta pe cei…

- Patriarhul Daniel considera ca fostul suveran Mihai I a fost un credincios statornic al Bisericii Ortodoxe Romane, care "nu s-a sfiit niciodata" sa o marturiseasca in public. "Omagiem astazi personalitatea luminoasa a personalitații sale Regelui Mihai I pentru marile…

- Patriarhul Daniel a prezentat la predica de duminica, 10 decembrie, starea duhovniceasca si de sanatate a femeii garbove, amintita in Evanghelia citita la Sfanta Liturghie. Tamaduirea femeii garbove este sarbatorita cu cruce rosie in calendarul crestin ortodox astazi, in a XVII-a Duminica dupa Rusalii.…

- Regele Mihai I, fostul suveran al Romaniei, a murit marți la varsta de 96 de ani la reședința din Elveția, a anunțat Casa Regala. Trupul Regelui Mihai va fi adus in țara pe data de 13 decembrie, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. "Miercuri, 13 decembrie, pe Otopeni va ateriza…

- Patriarhul Daniel a transmis condoleante Casei Regale a Romaniei dupa moartea Regelui Mihai , despre care a spus ca a fost un ” simbol al unitații și demnitații poporului roman de pretutindeni”. “Personalitate remarcabila in plan național și internațional, Regele Mihai I al Romaniei ramane in istorie…

- Delegatia Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Danie, se va întâlni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. O delegatie a Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Daniel, se afla la Moscova, la invitatia Patriarhului Rusiei, Kiril, pentru a participa…

- Patriarhul Daniel se afla la Moscova la invitatia Patriarhului Rusiei Kiril Patriarhul BOR, Daniel. Foto: patriarhia.ro. O delegatie a Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Daniel, se afla la Moscova, la invitatia Patriarhului Rusiei, Kiril,…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, s-a intalnit duminica cu Kiril, Patriarhul Moscovei și al Intregii Rusii, prilej cu care Intaistatatorul BOR a subliniat ca "Biserica lui Hristos nu poate fi distrusa, chiar daca este rastignita, deoarece ea poarta in sine taina sau puterea harica a invierii".Intalnirea…

- Sfantul Apostol Andrei este ocrotitor al poporului roman și al Catedralei Mantuirii Neamului, care va fi sfințita pe 30 noiembrie 2018, a spus joi patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie din ziua de sarbatoare a Sfantului Apostol Andrei și a Sfantului…

- SFANTUL ANDREI. Dupa ce va fi inconjurat lacasul de cult, credinciosii participanti la procesiune se vor putea inchina sfintelor moaște care vor fi așezate in Catedrala Patriarhala. In anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca ziua Sfantului Apostol Andrei sa fie insemnata…

- O procesiune cu racla ce adaposteste moaște ale Sfantului Andrei, Ocrotitorul Romaniei, va avea loc miercuri seara, la Catedrala Patriarhala, din Capitala, in ajunul zilei de praznuire a Sfantului Apostol. Procesiunea va avea loc dupa oficierea Slujbei de Priveghere. Dupa ce va fi inconjurat lacasul…

- "In semn de compasiune cu cei grav afectati de ploile torentiale cazute in regiunea Attica, foarte aproape de Atena, Grecia, si de inundatiile care au urmat, curmand viata a 15 oameni, ranind alti 15 si provocand mari pagube materiale, Patriarhia Romana adreseaza un mesaj de solidaritate crestina…

- Dan Chișu vine la Iași pentru a prezenta filmul „Aniversarea”, al carui regizor este și va așteapta in Sala Mare „Radu Beligan” vineri, 17 noiembrie 2017, de la ora 18.00. Filmul este ultimul in care apare indragitul actor Mircea Albulescu și are o distribuție de excepție. Spectatorii ii vor recunoaște…

- Patriarhul Daniel a transmis romanilor cateva invataminte despre post. n timpul postului se diminueaza cantitatea hranei materiale și sporește hrana spirituala, potrivit ierarhului. “Nu postim pentru a fi vazuti sau laudati de oameni, ci postim ca sa ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Postim pentru ca…

- 1. Din timpuri stravechi, oamenii credeau ca in alimentele "de dulce", mai ales in carne exista forte malefice, iar prin alimente sufletul mortilor intra in corpul celor vii. De aici si superstitia ca parintii trebuie sa posteasca inaintea nasterii copilului, mirii inaintea nuntii si rudele in perioada…

- "Arhiepiscopia Dunarii de Jos a luat cunostinta cu adanca mahnire de accidentul rutier provocat in seara zilei de 12 noiembrie, pe raza localitatii Schela, de catre preotul Danut Hohota, de la parohia Negrea, soldat cu decesul unei persoane in varsta de 49 ani. In baza prevederilor canonice si ale…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane transmite „profunde sentimente de compasiune și solidaritate cu poporul american greu incercat” și face un apel la rugaciune pentru victimele atacului terorist de la New York. „Vazand cu ingrijorare ca tot mai multi oameni nevinovati…

- Catalin Cherecheș , primarul Baii Mari, va readuce statuia Sfantul Anton bisericii și orașului nostru. O marturisire a unui om cu credința in Dumnezeu și respectul fața de semeni. Catalin Cherecheș, primarul Baii Mari, se destainuie, printr-o marturisire care aduce in fața noastra, in fața tuturor…

- Vizita istorica a Patriarhului Kiril al Rusiei în România si-a încheiat cu un discurs solemn în sedinta Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Nu întâmplator, Patriarhul a ales ca tema „marturisirea credintei ortodoxe în…

- Patriarhul Romaniei si cel al Rusiei au oficiat in comun Sfanta Liturghie la Catedrala Patriarhala din Bucuresti. Mii de oameni au stat la coada pentru a se inchina la moaștele Sfantului Dimitrie cel Nou, dar si la cele ale lui Serafim de Sarov, aduse in Romania de capul Bisericii

- Cu ocazia vizitei sale de joi in Romania, prilejuite de aniversarea a 10 ani de la intronizarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Kirill I al Moscovei a acordat un interviu pentru Q Magazine, in care a abordat o serie de teme prezente in sfera publica precum relatia dintre…

- Mitropolitul Moldovei a vorbit despre menirea arhiereului: aceea de a-l sluji intru totul pe Dumnezeu, de a fi aproape de preotii si credinciosii pe care ii pastoreste. La finalul slujbei a avut loc ceremonia de intronizare, cand PS Ignatie a primit binecuvantarea de la Mitropolitul Moldovei…

- „Vineri, 27 octombrie 2017, la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, incepand cu ora 9.00, la Altarul de vara, langa Catedrala patriarhala, va fi savarsita Sfanta Liturghie de catre Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane impreuna cu Preafericitul…

- De-a lungul istoriei, mulți ierarhi, preoți, monahi și credincioși au marturisit si au aparat credinta ortodoxa, neamul si tara noastra. In ultima vreme au aparut multe documentare și publicații cu privire la rezistența acestora in timpul regimului totalitar. Gandurile, amintirile și istorisirile ...

- Actorul Mihai Coada, cunoscut publicului din serialul „La Bloc” datorita personajului Nelu Curca, a apucat calea credintei, apropiindu-se din ce in ce mai tare de cele sfinte. Actor a fost fotografiat in haine preoțești cu ceva timp in urma, iar de acolo a aparut zvonul ca s-a calugarit . Mihai Coada…

- Parintele Ilie Cleopa a scris in „Ne vorbeste Parintele Cleopa" cateva reguli de care trebuie toata lumea sa tina cont. Citeste si Parintele Calistrat Chifan, catre femei. "Barbatul ii mai da o palma femeii, dar ea tot il iubeste...." Duhovnicul de la Sihastria le-a lasat credinciosilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de decorare a maicii stavrofore Margareta-Irina Pantescu, stareta a manastirii Voronet.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a acordat staretei Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Ofiter in semn…

- "Astfel, in semn de inalta apreciere pentru daruirea si smerenia puse, de-a lungul intregii sale vieti, in slujba lui Dumnezeu si a Bisericii Ortodoxe Romane, contribuind la renasterea vietii monahale de la manastirea Voronet, precum si la buna administrare si promovare a acestui centru de spiritualitate…

- Marti, 10 octombrie 2017, cu incepere de la ora 10,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a prezidat conferinta preoteasca de toamna, desfasurata in biserica cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir” din municipiul Carei. La conferinta au participat…

- Biserica Mea, in cazul lui Cristian Pomohaci ai greșit și sper sa reușesc sa iți arat de ce, cum și cat. Nu ai greșit canonic, ți-ai respectat pravilele vechi, dar ai greșit pentru ca – spre deosebire de incercarea la care te-a supus fostul Episcop de Huși – de data asta mi-ai aratat ca inca nu ințelegi…

- Numerologul a vorbit deschis despre numerologie și alte științe ezoterice și de raportul intre acestea și credința in Dumnezeu. Mihai Voropchievici susține ca, deși este numerolog și cu asta se ocupa in viața de zi cu zi, este un om credincios. ”Științele ezoterice nu inseamna lipsa…

- Cunoscutul numerolog Mihai Voropchievici este invitatul Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, unde a vorbit deschis despre numerologie și alte științe ezoterice și de raportul intre acestea și credința in Dumnezeu.

- Peste o mie de persoane au asistat, marți, la slujba oficiata de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, impreuna cu un sobor de ierarhi și preoți, in fața catedralei arhiepiscopale de la manastirea Curtea de Argeș, lacaș de cult de la sfințirea caruia se implinesc 500 de ani. La ceremonialul…