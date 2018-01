Stiri pe aceeasi tema

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului și a incercat, fara succes, sa faca la fel cu o alta fata, Magdalena Șerban este acuzata acum și de ultraj, pe motiv ca ar fi amenintat cu moartea doua angajate ale Spitalului Penitenciar Jilava, unde a fost incarcerata. “E…

- Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, cel care a propus mii de amendamente, prin intermediul unui soft, la legile justiției, s-a abținut, joi, de la votarea bugetului SRI pe anul 2018. Bugetul SRI a trecut, ieri, de comisiile de buget-finanțe, respectiv de control a activitații Serviciului Roman de…

- Piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 14,6% in perioada ianuarie – noiembrie 2017, fiind inmatriculate 98.116 autoturisme, fața de perioada similara din 2016, cand s-au livrat 85.588 vehicule, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile…

- Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) pot fi liniștiți, pentru ca, prin modificarea adusa Legii privind integritatea nu doar ca vor putea aplica sancțiuni, dar nimeni, nici macar parlamentarii, nu se vor mai putea sustrage acestora. Nu va mai fi nevoie de un vot sau o de o decizie a vreunei…

- Protestele din strada reprezentau, la inceput, societatea civila, dar au devenit “in mod vadit foarte politice”, a afirmat, duminica, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. “Aceste proteste, care la inceput reprezentau intr-un fel ceea ce numim societatea, societatea civila, in fine, oameni…

- Doua persoane au murit, iar alte 15 au ajuns la spital, duminica dimineața, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 15, intre localitațile Borsec și Tulgheș, din județul Harghita. Autoritațile au declanșat Codul roșu de intervenție, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina…

- Ședința de plen de miercuri a Camerei Deputaților a fost intrerupta dupa ce USR a declanșat un protest fața de intreruperea dezbaterilor asupra legilor justiției. Protestul opoziției s-a desfașurat ca in Piața Victoriei, parlamentarii USR purtand, pe post de pancarte, hartii cu inscripția „Hoții”, iar…

- Poliția Romana iși marește parcul auto cu cateva mii de mașini pentru care va plati 50 de milioane de euro. Inspectoratul General al Poliției a semnat, pe 4 decembrie, un acord-cadru cu singurul ofertant, grupul Renault Commercial Roumanie SRL, pentru furnizarea a maxim 5.500 de autovehicule de patrulare…

- Raluca Dan Este concluzia ce reiese din doua analize publicate in mediul online, la scurt timp dupa regretabila scena petrecuta in Piața Victoriei, cand un batran a fost lovit cu pumnul in fața de acum celebrul protestatar #rezist Sandel „Sandy” Matei, dovedit medical și oficial ca suferind de tulburari…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Cheltuielile cu investitiile ale bugetului general consolidate vor fi, anul viitor, de 38,5 miliarde de lei, in crestere cu peste 11 miliarde (42%) fata de valoarea consemnata in acest an, de 27 de miliarde de lei, se se arata in Raportul privind situatia macroeconomica a Romaniei pe anul 2018 si proiectia…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu a fost adus, marți dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care anchetatorii au facut percheziții in mai multe județe. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca va refuza invitația președintelui Klaus Iohannis, atat la parada de 1 Decembrie, cat și la recepția de la Cotroceni. Tariceanu a explicat extrem de clar și care sunt motivele ce stau la baza refuzului sau.…

- Procurorul general Augustin Lazar a infierat, miercuri, practicile abuzive ale unor procurori care “se hranesc cu iluzia statisticilor de profil, ignorand realitatea și modul in care sunt respectate drepturile și libertațile fundamentale”. In cadrul conferinței de lansare a proiectului “Protecția drepturilor…

- Ministrul educației, Liviu Pop, afirma ca exista o discuție privind introducerea unei noi sesiuni de bacalaureat care ar trebui organizata “undeva in decembrie, poate februarie”. Intr-un interviu acordat Agerpres, Pop spune ca “deocamdata este o chestiune de discuții” și ca nu se va schimba nimic pentru…

- Investițiile straine directe au crescut cu 1,36% in primele noua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2016, la 3,352 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei, date luni publicitații. “Investițiile directe ale nerezidenților in Romania au insumat 3,352 miliarde…

- Cel putin 168 de persoane au murit si alte peste 1.650 au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7,3 pe scara Richter, care a afectat o regiune de la frontiera Iranului cu Irakul, potrivit presei din cele doua tari, citata de agentia Reuters. Purtatorul de cuvant al Organizatiei pentru Gestionarea…

- Dupa un an și jumatate, judecatorii au dat sentința in cazul fetiței lui Dan Condrea, fostul proprietar al “Hexi Pharma”. Copilul va ramane cu mama lui, Laura Georgescu, dupa ce, cațiva ani, fetița a trait cu tatal ei și concubina acestuia, Uliana Ochinciuc. Decizia instanței este definitiva. Stirea…

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative privind modificarea Legilor justiției, acuzandu-l voalat pe ministrul Tudorel Toader ca i-a indus in eroare pe oficialii…

- Parchetul General și DNA, mai exact Augustin Lazar și Laura Codruța Kovesi, au transmis, miercuri, puncte de vedere identice in privința modificarii Legilor justiției, prin care desființeaza proiectele aflat acum in Parlament și cer respingerea acestora “in bloc”. In continuare, comunicatul de presa…

- Candidații care au susținut examenul pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii au oferit o serie de „perle” la interviul de admitere. Deși sunt amuzante, „perlele” scoase pe gura de candidați ridica serioase semne de intrebare asupra viitorului magistraturii in Romania. Ele au fost scoase…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate și doar doua alte formațiuni politice – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Democrat (PDM) – ar mai putea accede in Parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Situația este una cu adevarat exploziva in interiorul PSD. Liviu Dragnea convocase o ședința a grupurilor reunite ale parlamentarilor PSD, pentru astazi de la ora 14.30. In cadrul acestei ședințe ar fi trebuit sa se discute despre modificarea Codului Fiscal, respectiv trecerea contribuțiilor de la angajat…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa inainteze ministrului justiției Raportul Inspecției Judiciare privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, cu anumite observații și propuneri. Raportul a fost insușit in totalitate, potrivit unor surse judiciare, chiar…

- Doi barbati au fost gasiti impuscati, joi dupa-amiaza, pe un camp, la Nisipuri, in apropiere de Targoviste. Prima ipoteza ar fi cea a unui asasinat, urmata de un accident de vanatoare. Procurorii ar inclina spre prima varianta, cu atat mai mult cu cat, surse judiciare au precizat, vineri dimineața,…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA vor vizita miercuri dupa-amiaza aceasta arhiva și nu vor avea nicio restricție avand in vedere calitatea de senatori sau deputați, a transmis președintele comisiei, Șerban Nicolae. “E vorba de o regula valabila pentru orice persoana care a…

- Zeci de copaci cazuți, zeci de mașini avariate, mai multe elemente de construcție desprinse și trei raniți se inregistreaza, marți seara, din cauza vantului care bate extrem de puternic. Iata cum arata bilanțul vijeliei pus la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUBIF)…

- Emil Boc, fost premier, si Adriean Videanu, fost ministru, au ajuns, vineri, la Tribunalul Bucuresti, unde vor fi audiati ca martori in dosarul in care Vasile Blaga este judecat pentru trafic de influenta, in legatura cu finantarea PDL. Cei doi au refuzat sa faca declaratii presi la intrarea in sediul…

- Scriam intr-un articol precedent despre un produs alimentar extrem de benefic și eficient pentru sanatate și pentru prevenirea sau tratarea unor afecțiuni – Melissimo®, creat din suc de catina, miere pura și apa alcalina. Astazi va prezentam in detaliu acest produs și efectele pe care le are catina…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca le va sugera membrilor comisiei parlamentare pentru legile justitiei sa elimine din acestea prevederile legate de procedura de numire a procurorilor-sefi pana cand se va pronunta Comisia de la Venetia. Liviu Dragnea a spus ca ”nu…

- Comisia Legislație și cooperare interinstituționala din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a facut o analiza preliminara a raportului de audit de la Inspecția Judiciara. Discutarea documentului a fost amanata pentru urmatoarea ședința, apoi va putea fi supus aprobarii plenului. “Comisia…

- Regia Autonoma de Transport București suspenda, incepand de luni, linia turistica “Bucharest City Tour”, informeaza RATB, printr-un comunicat postat pe site-ul propriu. “Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din perioada sezonului rece, improprii desfașurarii transportului cu autobuze supraetajate,…

- Gheorghe Stan, inspector sef adjunct al Inspectiei Judiciare, este audiat, luni, de la ora 10.00, in fata procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a isi sustine punctul de vedere referitor la controlul efectuat la DNA si la raportul intocmit ca urmare a verificarilor. Gheorghe…

- Primaria sectorului 6 și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6 au primit – in cadrul celei de-a XIII-a ediții a Galei Administrație.ro, care a avut loc vineri seara – cate un Premiu de Excelența pentru proiectele pe care le desfașoara in sectorul 6, in beneficiul cetațenilor.…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, vineri, in cadrul ședinței CSM, ca Inspecția Judiciara (IJ) va deveni o instituție independenta, autonoma și ca va face aceasta propunere de modificare a proiectului privind legile justiției. „Veți vedea la finalul proiectului o dispoziție tranzitorie…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA l-a invitat la audieri pentru joi, 19 octombrie, incepand cu ora 10.00, pe ministrul justitiei Tudorel Toader, urmand ca la audierile viitoare sa fie chemati și fostii ministri ai justitiei Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Catalin Predoiu si Titus Corlatean.…

- Procurorii DIICOT deruleaza, joi, ample acțiuni contra unul clan de camatari, desfașurand 29 de percheziții in București, Ilfov și Prahova. Potrivit procurorilor, incepand cu anul 2014, liderul clanului interlop, Ștefan Petre, zis Fane, persoana foarte potenta financiar, administrator al mai multor…

- Fostul sportiv Dinu Pescariu a vorbit, intr-un interviu la Antena3, despre vizitele fostului prim adjunct al directorului SRI Florian Coldea la terenurile de tenis, despre intalnirile cu Traian Basescu, dar si despre dialogul sau cu cea mai puternica persoana din sistem. „E neplacut sa vezi cum o cariera…

- Fost ministru al cercetarii și fost secretar de stat in Ministerul Educației, Mihnea Costoiu (senator PSD) este cercetat de procurorii DNA sub control judiciar in dosarul privind modul in care Dinu Pescariu a obținut dreptul de a folosi, pana in 2034, Baza Sportiva “Cutezatorii”. Redam in continuare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca se cauta pragul rezonabil pentru abuzul in serviciu pentru a delimita raspunderea contraventionala de cea penala. Toader a afirmat ca va tine cont de Deciziile CCR si ca Directiva europeana privind pragul de 10.000 de euro trebuie transpusa.…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat vineri, la Craiova, ca sunt luate in considerare multe dintre propunerile facute de Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la proiectul de modificare a legilor Justiției. El a subliniat ca avizul CSM este unul consultativ. Intrebat daca va promova…

- Ministrul educației, Liviu Pop, a dovedit, joi, ca nu stapanește nici aritmetica, profesor de matematica fiind, fara sa ne mai referim la problemele de exprimare și de logica pe care le-a aratat deja. Inspectoratele școlare din intreaga tara au intrat, joi dimineata, in legatura, prin videoconferinta,…

- Naty Badea, producator la Antena 3 si sora lui Mircea Badea, va lansa, sambata, la Brașov, primul volum de poezii, „Sunt aici!”, dupa ce a fact-o la București. Naty Badea a anunțat evenimentul de la Brașov pe pagina sa de Facebook. „Sunt Aici! Sambata, 14 octobrie 2017, la exact o luna de la evenimetul…

- Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, s-a declarat ingrijorat de faptul ca importurile totale de marfa ale Romania au crescut cu peste 4 mld. de euro in ultimul an, explicand ca a constatat ca expozantii de la targurile agricole, organizate de institutia pe care o reprezinta,…

- Președintele Comisiei speciale de ancheta Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, Oana Florea, a declarat, marți, dupa decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) ca membrii Comisiei urmeaza sa analizeze daca o vor mai invita la…

- Romania risca declanșarea unei proceduri de infringement pentru incalcarea directivelor europene daca va implementa plata defalcata a TVA in mod obligatoriu pentru toate firmele, a declarat, marți, Bogdan Anghel, membru in boardul Consiliului Investitorilor Straini. Acesta a aratat ca, marți dimineața,…