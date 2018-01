Patriarhul Chiril incepe campania pentru Putin: Votati la alegeri. Forte rauvoitoare pot cauza pagube ireparabile tarii

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA. Mihai Alexandru Isvanca…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucraatori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de joi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Romanii cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor si privesc cu pesimism anul care vine, arata un sondaj recent al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni candidat…

- Reducerile continua si inaintea Craciunului, in marile magazine online, care se bat in oferte pe ultima suta de metri, pentru a-i atrage pe cumparatorii care au asteptat sarbatorile de iarna ca sa-si faca singuri cadoul visat. In cazul in care Mosul si-a cam risipit deja finantele pe cadourile…

- Duminica se anunta o noua zi de protest in Capitala, urmat de un mars catre Parlament. Evenimentul este denumit dupa o fraza rostita de regele Mihai in discursul sustinut in 2011 in Parlamentul Romaniei: "Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul". Protestul incepe…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Prima faza a negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana s-a incheiat. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Consiliul European saluta progresul obtinut in prima faza a negocierilor, care este suficient pentru avansarea la a doua faza, care vizeaza perioada de tranzitie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Parte dintre masinile pe care le gasiti de cumparat, pe Internet, au fost atat de rau avariate, incat nici macar nu mai meritau reparate, se arata intr-un raport dat publicitatii recent. Ca sa va abata atentia de la problemele reale ale autoturismului uzat si sa va convinga sa bagati mai adanc mana…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- In proiectul de buget pe 2018, Guvernul are in plan sa mentina impozitul aplicat companiile din energie pentru profiturile obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania. Insa, Ministerul Finantelor isi propune sa creasca acest impozit cu cel putin 20 de procente, masura care…

- Dacia a lansat o editie speciala a noului model Duster. Vor fi disponibile doar 100 de unitati ale versiunii denumite Edition One, iar vanzarea se va face exclusiv online incepand cu 5 decembrie. Doritorii pot rezerva masina prin plata unui avans de 500 de euro, urmand ca diferenta…

- BMW a dezvaluit preturile pentru Romania ale noului SUV X2. Situat in gama constructorului german intre X1 si X3, noul X2 are un pret de pornire de 39.270 de euro, cu TVA, anunta Automarket. BMX X2 are o lungime de 4360 mm, o latime de 1824 mm si o inaltime de 1526 mm, in timp ce…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei. Bugetul este majorat cu 36% fata de anul trecut, trei sferturi dintre bani mergand la salarii. Proiectul de buget al Camerei Deputatilor…

- Amazon a semnat un contract cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth pentru a inchiria o cladire din zona de nord a Capitalei, unde va fi infiintat un nou sediu al retailer-ului american. Cel putin 1.000 de angajati ai companiei americane ar putea lucra la noile birouri din Romania.…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in statiunea Straja, din Valea Jiului. Instalatia de transport pe cablu va asigura legatura intre cabana veche si Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal si Mutu.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, la finalul dezbaterilor pe motiunea de cenzura depusa de PNL si USR, ca Executivul va adopta o ordonanta de urgenta pentru plafonarea amenzilor de circulatie, in conditiile cresterii salariului minim. "Pentru a nu creste si a nu da nastere la interpretari,…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a decis sa il reclame pe Calin Popescu Tariceanu la CSM. Kovesi il acuza pe presedintele Senatului ca face afirmatii de o gravitate extrema la adresa Directiei Nationale Anticoruptie. "Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie cere Consiliului Superior…

- Curtea Europeana de Justitie a anuntat ca Polonia va fi sanctionata cu cel putin 100.000 de euro pe zi daca nu inceteaza taierile de arbori in padurea virgina Bialowieza, protejata de legislatia UE. "Polonia trebuie sa inceteze imediat operatiunile de gestionare forestiera in padurea Bialowieza,…

- Justitia belgiana a pus sub sechestru 112 camioane ale unei companii banuite ca angaja ilegal soferi romani cu costuri minime, profitand de statutul acestora de lucratori detasati. Respectiva companie, denumita North Sea Express (NSE) si avand sediul in localitatea belgiana Zeebruges, incredinta…

- Companiile mari si mici nu isi pot face bugetele decat aproximativ, pentru ca multora dintre marile schimbari impuse mediului de afaceri prin ordonante de urgenta le lipsesc normele de aplicare. Ministerul Finantelor Publice inca lucreaza la normele de aplicare la OUG 79/2017, care a comis…

- O delegatie a PNL, formata din liderul partidului Ludovic Orban si mai multi parlamentari liberali, a efectuat o vizita in SUA, unde a discutat cu reprezentantii Departamentului de Stat al SUA responsabili de regiunea Europa Centrala si de Est, dar si cu senatorul Ted Cruz (foto), fost candidat la presedintie.…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Contractele si discounturile oferite de Posta Romana vor fi renegociate, a declarat intr-un interviu, pentru News.ro, Elena Petrascu, numita luna trecuta director general al Postei Romane. Aceasta spune totodata ca vor fi modificate si tarifele practicate de societate. "Avem tarifele gresite,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la cresterea pretului oualor, ca este vorba despre un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franta si Belgia. "Acum e un puseu pe piata generat de…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- Seat a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV al ibericilor, denumit Arona. Conform unui comunicat oficial, pretul de baza al lui Arona pleaca de la 14.270 de euro cu TVA inclus. In acesti bani veti primi o masina cu un motor pe benzina, capabil sa genereze 95 de cai putere.…

- Sindicatul politistilor avertizeaza ca din cauza adoptarii noilor masuri fiscale personalului din acest domeniu o sa ii scada salariile cu 5-20%. "Din analiza efectuata de catre specialistii nostri, rezulta ca impactul acestei modificari a Codului Fiscal va fi unul devastator pentru politistii,…

- Unul dintre cele mai dureroase ritualuri la care este supus un nou iPhone implica o serie de teste de anduranta, iar iPhone X respecta traditia. Au trecut doar cateva zile de la lansarea oficiala a noului smartphone Apple, dar telefonul cu pret de pornire de 1.000 de dolari a trecut deja printr-o…

- Mercedes-Benz a anuntat lansarea in tara noastra a modelelor AMG S 65 Coupe s AMG S 65 Cabriolet. Potrivit unui comunicat remis luni dimineata Ziare.com, pretul de pornire este de 105.023 de euro, cu TVA inclus. In acesti bani beneficiati de versiuena S 450 4MATIC Coupe, cu un consum…

- Starea generala a regelui Mihai s-a agravat, a anuntat luni dimineata Casa Regala. "Starea generala a regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistentei", a anuntat Casa Regala intr-un comunicat de presa, remis Ziare.com. Aceasta…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat sambata ca demisia omologului sau libanez, Saad Hariri, si motivele invocate de acesta trebuie sa reprezinte "un semnal de alarma" pentru intreaga lume cu privire la ambitiile Iranului, relateaza AFP. Prim-ministrul libanez, Saad Hariri, a…

- Taierea de taxe si impozite concomitent cu cresterea salariilor si pensiilor "tensioneaza bugetul public" si ar putea duce la dezechilibre macroeconomice, subliniaza Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al BNR, care transmite Guvernului sa fie atent si sa nu creeze "nervozitate foarte…

- Toate reprezentantele Registrului Auto Roman (RAR) vor lucra cu publicul in zilele de sambata, pana la sfarsitul anului 2017, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor. "Masura a fost luata de conducerea RAR, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor,…

- Fostul ministru al Justitiei, Titus Corlatean, a afirmat, miercuri, in cadrul audierii sale in Comisia SIPA, ca ambasadorii SUA si Olandei ar fi facut presiuni in 2012 pentru numirea Codrutei Kovesi "intr-o functie de varf" in Ministerul Public. "Am confirmat faptul ca au existat la acel moment…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) spune ca "afirmatiile facute in spatiul public referitoare la aspecte ale istoriei recente" jignesc profund memoria unor oameni care, in conditiile instaurarii prin forta si minciuna a regimului comunist, au sperat…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL) in sapte provincii si a retinut 94 de persoane, intre care 50 de cetateni straini, a relatat duminica agentia de presa de stat Anadolu. Dintre strainii retinuti, 39 erau cetateni…

- Cel mai asteptat device Apple e disponibil si la cei mai mari trei operatori din Romania. Desi te-ai astepta ca pretul iPhonex sa fie putin mai mare decat pe piata libera, exista si surprize, scriu cei de la Playtech.ro. Device-ul Apple vine si in Romania pe 3 noiembrie, cu precomanda care…

- "Fenomenul Dacia ramane de neoprit" - aceasta este concluzia la care a ajuns o publicatie din Spania, dupa ce a testat modelul Lodgy Stepway. Cunoscuta pe plan european pentru modele precum Duster, Sandero sau Logan, Dacia incepe sa vanda tot mai puternic si minivan-ul Lodgy Stepway.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, propune modificarea cadrului legal in care inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si cei ai Directiei Generale Antifrauda isi desfasoara activitatea. El a declarat, joi seara, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, ca, in baza noilor prevederi…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Pentru a avea o masina frumoasa la interior nu trebuie neaparat sa scoti din buzunar multi bani. De acest lucru e convinsa publicatia Auto Guide, care a intocmit un Top 10 interioare de masini accesibile. Prima pozitie in aceasta ierarhia e ocupata de Mazda CX-5, care are un pret…

- Ar trebui ca un parlamentar sa stie totul despre tara pe care o reprezinta, insa, se pare ca nu este chiar asa. Mai multi parlamentari au fost intrebati de reporterii Antena 3 ce forma de guvernamant are Romania. Raspunsurile au fost diverse, de la "parlamentara", la "republica parlamentara",…

- Se discuta tot mai des despre Bitcoin in ultima perioada, dar nimeni nu se astepta sa apara milionari a caror activitate s-a rezumat la tranzactionarea monedei virtuale. La ora actuala, au aparut in piata foarte multe monede virtuale din categoria criptocurrency. Unele sunt mai sigure decat…

- Idea impozitarii bacsisului se intoarce. Ministerul Finantelor pregateste, impreuna cu proprietarii de restaurante, un proiect privind impozitarea bacsisului cu 16%. Astfel, pe nota de plata de la restaurant o sa apara o rubrica noua pentru bacsis, iar clientul va scrie in fata ospatarului…