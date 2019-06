Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Bucurestilor vine in sprijinul familiilor sinistrate din Prahova, oferind suma de 24.000 lei pentru procurarea de alimente si apa potabila si pentru a ajuta la inmormantarea copiilor unei familii de romi, luati de viitura. "Urmare a inundatiilor puternice din ziua de vineri,…

- ISU Prahova anunta ca in localitatea Apostolache nu mai sunt locuinte izolate. Luni dimineata au fost reluate cautarile baietelului luat de viitura la Sangeru. O viitura a surprins vineri cinci persoane, respectiv mama si cei patru copii, la cativa metri de locuinta lor. Mama a fost salvata de un…

- Barbatul dat disparut si cautat fara incetare in raul Prahova, banuit sa ar fi cazut cu ATV-ul in apa, a fost gasit fara suflare duminica seara. Pompierii continua cautarile celui de-al patrulea copil luat de viitura, in Sangeru.

- Urmare inundatiilor puternice din ziua de vineri, 31 mai 2019, din judetul Prahova, la initiativa Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, Arhiepiscopia Bucurestilor, impreuna cu Protopopiatul Ploiesti Nord si Protopopiatul Urlati, a organizat un program de ajutorare a familiilor sinistrate, alocand…

- Imagini șocante de la potopul din județul Prahova. Un martor a surprins momentul cand femeia din localitatea Sangeru a fost luata de viitura. Trupurile a trei dintrei cei patru copii cu varste cuprinse intre 9 luni si 6 ani luati de viitura la Sangeru au fost gasite. Sambata, a fost gasiti fetita de…

- Cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, in seara zilei de sambata, 27 aprilie 2019, o delegatie a Patriarhiei Romane, condusa de Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, va aduce Sfanta Lumina de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim,…

- "Preafericitul Parinte Patriarh a apreciat bogata activitate diplomatica a domnului ambasador, subliniind frumoasele relatii dintre Romania si Israel. Un bun exemplu al acestor relatii sunt pelerinajele in Tara Sfanta organizate de catre Patriarhia Romana prin Agentia de pelerinaje Basilica Travel",…

- Furia fata de cel mai prost sistem de drumuri din Uniunea Europeana a generat un nou tip de protest in Romania, comenteaza agentia de presa Bloomberg, relatand despre manifestarile de vineri.Bloomberg noteaza ca un om de afaceri din Suceava a organizat un protest pe 15 martie, timp de 15 minute,…