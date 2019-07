Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep urmeaza sa ajunga la Bucuresti in aceasta dupa-amiaza, la doua zile dupa ce a castigat prestigiosul turneu de la Wimbledon, in Marea Britanie. Presedintia a anuntat ca Simonei Halep ii va fi acordata cea mai inalta distinctie a Statului roman, Ordinul National „Steaua…

- „​Romanca Simona Halep a devenit de mai multa vreme un simbol al performantei sportive pe plan international, fapt care a culminat cu obtinerea trofeului Wimbledon 2019, cel mai vechi si mai prestigios turneu de tenis dintre cele 4 turnee de Mare Slem. Apreciind realizarile sale in domeniul tenisului…

- Românca Simona Halep a devenit de mai multa vreme un simbol al performantei sportive pe plan international, fapt care a culminat cu obținerea trofeului Wimbledon 2019, cel mai vechi si mai prestigios turneu de tenis dintre cele 4 turnee de Mare Slem. Apreciind realizarile sale…

- Patriarhia Romana a anunțat, luni, ca ii acorda Simonei Halep "Crucea Patriarhala" pentru mireni, cea mai inalta distincție a Patriarhiei. Romanca Simona Halep a devenit de mai multa vreme un simbol al performantei sportive pe plan international, fapt care a culminat cu obtinerea trofeului Wimbledon…

- Patriarhia Romana acorda campioanei Simona Halep Ordinul „Crucea Patriarhala”, anunța Patriarhia."Romanca Simona Halep a devenit de mai multa vreme un simbol al performantei sportive pe plan international, fapt care a culminat cu obținerea trofeului Wimbledon 2019, cel mai vechi si mai prestigios…

- BBC: Simona Halep a zdrobit tentativa Serenei Williams de a obtine cel de-al 24-lea Grand Slam. Simona a castigat cu o uluitoare demonstratie de atletism. Agentia France-Presse: Romanca Simona Halep a castigat primul ei titlu pe iarba londoneza, 'maturand' cu americanca Serena Williams in…

- Simona Halep a facut o partida senzaționala in finala cu Serena Williams, caștigand titlul Wimbledon cu 6-2, 6-2 in 56 de minute contra multiplei campioane americane. In prima ei finala la Wimbledon, Simona a fost aproape fara greșeala, in ceea ce ar putea fi considerat meciul vieții ei. Un start dezlanțuit,…

- Romanca Simona Halep o va avea ca adversara in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, pe tanara jucatoare americana Cori Gauff (15 ani), revelatia actualei editii a competitiei londoneze, care a invins-o cu 3-6, 7-6 (9/7), 7-5 pe slovena Polona…