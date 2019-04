Patriarhia Română: Apel la rugăciune pentru victimele atacurilor teroriste din Sri Lanka "Aceste atentate petrecute in biserici si alte cladiri, in ziua in care comunitatile catolice celebreaza sarbatoarea de Pasti, reprezinta expresia cea mai cruda a violentei dezumanizante si a instrainarii de Dumnezeu. Constatand cu ingrijorare ca tot mai multi crestini in lume devin victime ale atentatelor teroriste, condamnam aceste atacuri izvorate din ura si violenta. Totodata, trebuie sa ne rugam pentru incetarea acestor violente si sa militam pentru prevenirea lor. Exprimam compasiune si solidaritate cu toti cei care sufera in urma acestor atacuri teroriste", a transmis patriarhul Bisericii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți atacatori au semanat teroare in Sri Lanka, chiar in ziua Sfintelor Paști! Au avut loc peste șase atacuri cu bombe, in biserici și hoteluri de lux, ce au dus la moartea a sute de localnici și turiști.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a facut un apel la rugaciune, duminica, pentru victimele atacurilor teroriste din Sri Lanka si a condamnat "aceste atacuri izvorate din ura si violenta". Mai multe explozii au avut loc in Sri Lanka, in ziua in care creștinii din aceasta țara sarbatoreau…

- Bilantul atentatelor care au lovit duminica hoteluri de lux si biserici catolice care celebrau Pastele s-a ridicat la 207 morti si peste 450 de raniti, a anuntat politia, informeaza Agerpres, citand AFP. Bilantul ia in considerare victimele a opt deflagratii ...

- Cel putin 207 de persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite in seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat…

- Imagini cutremuratoare: Sangeroase atacuri teroriste comise in duminca Pastelui Catolic.185 de morti si peste 500 de raniti.foto Bilantul victimelor atacurilor din Sri Lanka creste de la o ora la alta. Pana acum presa internationala anunta peste 185 de morti si aproape 500 sunt raniti dupa exploziile care…

- Opt copii romanii și insoțitorii lor au fost duși intr-o unitate militara din Colombo, Sri Lanka, acolo unde mai multe explozii au ucis sute de oameni de Paștele catolic. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe, Teodor Meleșcan...

- Bilantul mortilor in urma exploziilor care au avut loc duminica dimineata in Sri Lanka a ajuns la 100, iar peste 200 de persoane au fost ranite, conform BBC, anunța Mediafax.Potrivit CNN numarul celor morti in explozii este de 25, in timp ce Associated Press anunta 30 de morti. Purtatorul…

- Stropitul isi are originea in Germania, iar majoritatea romanilor din Ardeal l-au adoptat cu mare drag, scrie ziarulunirea.ro. La inceput, stropitul se facea cu apa, ulterior este folosit prafumul. Apa este simbolul purificarii inca din precrestinism, si pentru faptul ca apa provine din fantani a…