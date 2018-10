Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul ortodox grec al Austriei si exarh al Ungariei, Kardamakis (45 de ani), a declarat ca adoptarea unei decizii privind acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina a fost amanata - scrie Agentia RBC, mentionand ca mitropolitul a facut aceasta declaratie in marja reuniunii Sinodului…

- Biserica ortodoxa rusa a amenințat miercuri cu proteste de strada in Ucraina daca un patriarhat independent de Moscova va fi recunoscut de Constantinopol, in condițiile in care o decizie asupra acestui subiect este așteptata in viitorul apropiat, scrie AFP.

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…

- Biserica ortodoxa rusa suspenda relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol. Asta dupa ce patriarhul Bartolomeu a declarat ca analizeaza inca din aprilie posibilitatile care i-ar permite Ucrainei sa-si obtina autocefalia.

- Biserica Ortodoxa Rusa l-a acuzat pe patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului ca a trimis reprezentanti in Ucraina fara sa fi informat in prealabil Patriarhia Moscovei, intr-un moment in care cele doua biserici sunt angajate in negocieri asupra viitorului religios al acestei tari, relateaza…

- Mitropolitul Emanuel al Galiei (Franței) a confirmat ca Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu, a luat decizia finala de a oferi un act (tomos) care sa ateste autocefalia bisericii ortodoxe din Ucraina fața de Rusia. Conform mitropolitului, citat de Associated Press și preluat in presa…

- Cea de-a zecea editie a Festivalului Romanilor de Pretutindeni va avea loc duminica, 26 august 2018, la biserica ortodoxa Gradiște 1 din Arad. Festivalul Romanilor de Pretutindeni a fost inițiat și organizat vreme de un deceniu neintrerupt, de catre preotul Mihai Blaj. A debutat in urma cu 10 ani in…

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. În perioada 13-14 iulie va fi organizat tradiționalul Drum al Crucii și Pocainței, în jurul Capitalei. Cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir, procesiunea este organizata pentru al 15-lea an consecutiv, cu prilejul cinstirii Binecredinciosului…