- Patriarhia Constantinopolului a recunoscut joi o Biserica Ortodoxa independenta in Ucraina, la finalul unui Sfant Sinod de doua zile la Istanbul, decizie ce va starni in mod sigur iritarea Moscovei. Patriarhul Filaret al Kievului si Makarii, Arhiepiscopul Ucrainei, au fost si ei recunoscuti de catre…

