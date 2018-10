Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia de la Constantinopol anunta ca a recunoscut joi, o Biserica ortodoxa independenta în Ucraina, decizie ce ar urma sa creasca tensiunile cu Moscova, anunta Radio Europa Libera.

- Intr-un comunicat difuzat la finalului Sfantului Sinod, Patriarhatul Constantinopolului a anuntat „reinnoirea deciziei deja luate conform careia Patriarhia Ecumenica va proceda la acordarea autocefaliei Bisericii Ucrainei". Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, "primul intre egali" in raport cu…

- Sinodul Patriarhiei Ecumenice a declarat ilegala anexarea Mitropoliei Kievului de catre Biserica Rusa, a anunțat pe Facebook Evstrati Zorea, secretarul de presa al Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu Patriarhia la Kiev. „Din mai multe surse am primit informații despre doua din deciziile…

- Mitropolitul ortodox grec al Austriei si exarh al Ungariei, Kardamakis (45 de ani), a declarat ca adoptarea unei decizii privind acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina a fost amanata - scrie Agentia RBC, mentionand ca mitropolitul a facut aceasta declaratie in marja reuniunii Sinodului…

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…

- Biserica Ortodoxa Rusa deja pregatește un raspuns la acțiunile Patriarhiei de Constantinopol privind Ucraina, a declarat Vladimir Legoida, șeful Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media al Patriarhiei Moscovei, pe canalul „Rossia 1“. Vineri, Patriarhia Constantinopolului…

- Mitropolitul Emanuel al Galiei (Franței) a confirmat ca Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu, a luat decizia finala de a oferi un act (tomos) care sa ateste autocefalia bisericii ortodoxe din Ucraina fața de Rusia. Conform mitropolitului, citat de Associated Press și preluat in presa…

