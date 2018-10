Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat, joi, Statele Unite ale Americii ca fac, in secret, experimente cu arme biologice cu experimente cu arme biologice intr-un laborator in Georgia, precizand ca in urma experimentelor au murit cel puțin 70 de georgieni. Rușii arata ca experimentele se fac la centrul Richard-Lugar, inaugurat…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat vineri ca a intrerupt o parte din legaturile sale cu Patriarhia de Constantinopol careia ii reproseaza ca doreste sa recunoasca o Biserica ortodoxa ucraineana independenta de Moscova, relateaza AFP."Practic de fiecare data cand Biserica Ortodoxa Rusa se afla…

- Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului ar putea acorda Ucrainei dreptul de a-și forma propria biserica, insa Moscova și Patriarhul Kirill nu sunt fericiți deloc cu aceasta situație. Cei doi demnitari ajung sa fie rivali, prinși in jocurile de putere din lumea ortodoxa, scriu cei de la DW .

- Unii conducatori auto isi fac propriile reguli pe strazile Chisinaului. La intersecția bulevardului Moscova cu strada Studenților, o șoferița a fost filmata in timp ce trece la culoarea roșie a semaforului, chiar daca pietonii traverseaza strada.

- Reprezentantii Politiei Judetene Arad au anuntat ca au identificat in trafic, in localitatea aradeana Sagu, autoturismul care ar fi fost implicat in presupusa rapire de pe strada a unei femei, anuntata luni la 112, de mai multi martori. "Miercuri dimineata, politistii comunei Vinga au depistat…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca o potentiala aderare a Georgiei la NATO ar putea declansa "un conflict teribil”, oficialul rus intrebandu-se de ce ar lua alianta o astfel de decizie, scrie Reuters. "Aceasta decizie ar putea provoca un conflict teribil. Nu inteleg de ce ar face…

- Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Statul incearca sa gestioneze și sa previna apariția de noi focare. La ora actuala sunt in evoluție 440 de focare in șapte județe din țara. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se…

- Angajatul unui supermarket de pe strada Victoriei, din Targu-Jiu, a gasit, joi, intr-un coș de cumparaturi, o borseta cu aproape 200 de lei, carduri, chei și documente, el anunțand imediat Poliția. Oamenii legii care patrulau prin zona au aflat ca proprietarul bunurilor este un profesor de…