- Fosta nevasta a lui Nuțu Camataru, Lidia Balint, cunoscuta sub numele de „Mica”, pare ca și-a refacut viața și se simte ca la a doua tinerețe. Recent, fosta soție a interlopului a fost surprinsa in club, alaturi de un barbat celebru.

- O fosta profesoara care a suferit de pe urma a doua tumori si a unei afectiuni care i-a pus viata in pericol a reusit sa traverse singura Atlanticul cu o barca cu vasle, informeaza vineri Press...

- Fosta stea a fotbalului brazilian, Ronaldinho Gaucho (37 de ani) s-a inscris in randurile Partidului republican brazilian (dreapta) considerat aripa politica a Bisericii universale a imparatiei lui Dumnezeu, neopenticostala. ”Sunt fericit ca pot sa particip la un proiect care cauta ceea ce este mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la Curtea Suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman. La intrare in sediul instantei…

- EXATLON ROMANIA 20 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Anca Surdu, dubla campioana mondiala si europeana la gimnastica aerobica, a acceptat sa plece in ianuarie in Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza reality- showul ”Exatlon Romania”. Anca, in prezent antrenor de fitness, a lasat acasa nu numai…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe, realizator de radio si televiziune, a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani. Jurnalistul a fost gasit decedat in baia locuintei sale din Voluntari.Decesul a fost constatat oficial in urma unui apel la 112, primit dupa ora 22, cauza fiind un stop cardio-respirator. Conform…

- Fostul presedinte conservator in varsta de 76 de ani a fost audiat saptamana trecuta timp de peste 21 de ore. Lee - care a fost presedinte intre 2008 si 2013 - este banuit ca a acceptat milioane de euro ca mita, dar dezminte majoritatea acuzatiilor. Parchetul a anuntat luni ca a cerut unui tribunal…

- O fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida. Femeia a baut detartant si si-a taiat si venele. Din fericire pentru ea, sotul sau a salvat-o la timp si a alertat imediat autoritatile. Totul s-a intamplat in localitatea...

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi va distribui dividende totale de 17,8 milioane lei, aferente profitului inregistrat anul trecut, din care actionarul majoritar, Ministerul Sanatatii, va primi 9,45 milioane lei. Valoarea unui dividend a fost stabilita la 0,0265 lei, iar plata…

- Elena Udrea rupe tacerea direct din Costa Rica. Fosta blonda de la Cotroceni, a lansat o serie de afirmatii si acuze incredibile. Aceasta spune ca Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea s-ar fi implicat serios in alegerile prezidentiale din 2014 pentru ca Victor Ponta sa piarda in fata lui Klaus…

- Cred ca BNR nu va mai majora dobanda de referinta Patria Bank, banca rezultata din fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank, intentioneaza sa-si creasca organic cota de piata la 1,3%-1,5% in urmatorii cinci ani, in conditiile in care in prezent institutia…

- Fosta sefa de la Autoritatea Electorala Permanenta, Ana Maria Patru a reluat turneul de participari la emisiunile televizate incercand sa para o persoana onesta careia nu i se respecta drepturile. In acest sens face apel fara scrupule la imaginea propriului copil, care era minor la acea vreme, cat si…

- Fosta ferma Avicola, ce a fost achizitionata cu 4 milioane de euro, de o companie, este in acest moment in proces de reabilitare. S-au efectuat lucrari de modernizare si retehnologizare la 76 de hale. Productia se vrea inceputa in luna martie, iar numarul de locuri de care ar avea nevoie societatea…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, estimeaza un profit net de 29,5 milioane lei in acest an, in scadere cu 12% fata de rezultatul net preliminar realizat anul trecut, de 33,5 milioane lei potrivit bugetului de venituri si cheltuieli…

- Patria Bank a contractat saptamana trecuta doua credite subordonate la termen, in suma totala de 8,6 milioane euro, de la EEAF Financial Services BV, actionarul majoritar al bancii. Primul contract de imprumut subordonat la termen, in suma de 4,3 milioane euro, are o maturitate de 6 ani,…

- Erste, actionarul majoritar al BCR, si-a publicat miercuri rezultatele financiare aferente anului 2017 pe tot grupul si in tarile in care este prezent. In Romania, unde detine grupul BCR, Erste a anuntat un profit operational de 273,5 milioane euro, in crestere cu 2,8% fata de 266 milioane euro…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Departamentul de Stat si cel al Apararii din SUA au decis ca se vor cheltui 40 de milioane de dolari pentru a se lupta cu propaganda sponsorizata de guvernele straine, o parte din bani venind din sectorul privat, scrie Politico conform News.ro . Desi nu a fost mentionata Rusia direct, planul americanilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca asocierea Sinohydro – Nord Vest Infrastructura si Servicii a castigat contractul pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al centurii Capitalei, proiect estimat la 233 milioane lei (50 milioane euro), fara TVA.Durata…

- OMV Petrom SA a lansat o licitatie pentru achizitia de produse chimice. Valoarea contractelor poate sa ajunga pana la 40,06 milioane lei, fara TVA.Licitatia vizeaza un acord cadru, cu durata de 36 de luni, de furnizare de produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.Potrivit anuntului,…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates, 45 de ani, mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda…

- EXCLUSIV Cați bani cer ONG-urile din bugetul Clujului, pentru evenimente artistice + Cați bani cer spitalele Fundațiile și asociațiile non-profit cer Primariei de patru ori mai mulți bani decat vor primi, in cele din urma. Comisia mixta, formata din consilieri locali și angajați ai municipalitații,…

- Biserica primeste subventii generoase de la statul roman, inclusiv salariile preotilor, fara a plati vreun fel de taxe sau impozite, a amintit Remus Borza, considerand ca, asa cum a spus si ministrul de Finante, s-ar impune mai multa transparenta si comunicare in ceea ce priveste asumarea misiunii de…

- Yannick Carrasco (24 de ani) ar putea ajunge in prima liga chineza la finalul acestei luni, informeaza presa spaniola. Belgianul este dorit la Dalian Yifang, echipa pentru care a evoluat timp de jumatate de an și Constantin Budescu. Conform Marca, oficialii clubului chinez au luat deja legatura cu…

- Din Fondul de interventie al Guvernului vor fi alocate aproximativ 6 milioane de lei pentru lichidarea urmarilor calamitatilor naturale. Potrivit unei decizii a Executivului aprobate in sedinta de joi, 22 februarie, resursele vor fi utilizate pentru reparatia unei gradinite din raionul Ungheni, a unei…

- O fosta casa a actorului Cary Grant, localizata in Santa Monica, unde compozitorul Irving Berlin isi petrecea vacantele si il invita pe George Gershwin pentru a sustine concerte, va fi scoasa la vanzare pentru 12 milioane de dolari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Un sef din PSD da startul RAZBOIULUI…

- Patria Bank a raportat pentru anul 2017 o pierdere neta de 42 milioane de lei fata de nivelul bugetat de 20 milioane de lei, potrivit unui comunicat publicat pe Bursa. Conform documentului, abaterea de la buget este cauzata, in principal, de intarzieri in materializarea unor tranzactii…

- Patria Bank, banca rezultata din fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank, a raportat pentru 2017, o pierdere neta de 42 mil. lei, in timp ce venitul total din exploatare a fost de 142,5 mil. lei, inregistrand o scadere de 30% fata de anul precedent datorata micsorarii veniturilor…

- Patria Bank, banca rezultata din fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank, vrea sa isi majoreze capitalul social cu maxim 60,5 milioane lei, la un total de 287 milioane lei, fondurile urmand sa sustina planurile de dezvoltare. Operatiunea va fi discutata de actionari…

- Emmanuel Eboue, fostul jucator de la Arsenal, a ramas fara intreaga avere in urma divortului, sustinand ca a fost pacalit de fosta sa sotie. In acest moment, Eboue se pregateste sa fie dat afara din casa si anunta ca isi cauta cu disperare un loc de munca. Emmanuel Eboue traieste O DRAMA.…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a melodiilor sale.

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a...

- T-Mobile, actionar majoritar al Deutsche Telekom, cu 64% din actiuni, a incheiat oficial achizitia companiei Layer3 TV si a angajat o noua echipa de productie care sa lucreze la lansarea unui serviciu de televiziune online, potrivit AndroidCentral. La mijlocul lunii decembrie, T-Mobile a luat…

- ACUZATII GRAVE DEZVALUIRI…Revolta la Ambulanta Vaslui, unde angajatii acuza fosta conducere ca a distrus parcul auto. NEMULTUMIRI… E zarva mare, zilele acestea,la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce fosta managera, Aurora Popa, si-a recastigat postul de sefa a unitatii. Voci din cadrul…

- Fotbalul romanesc e din nou 'dinamitat' din interior. Se pare ca un nou scandal precum 'Dosarul Transferurilor' va fi devoalat de procurorii DIICOT. Este vorba despre o frauda uriasa, 10 milioane de euro, iar autoritatile lanseaza acuzatii extrem de grave.Citește și: CTP a analizat la sange…

- Ulterior, in noiembrie, senatorii au aprobat un proiect de lege inițiat pentru ca societați de stat sa beneficieze in insolvența de posibilitatea de scapa de datoriile bugetare prin conversia creanțelor in acțiuni. Masura a fost extinsa și la instituții publice, dar Guvernul nu o susține, deși a fost…

- In cazul unei controversate afaceri cu rachete cu Taiwanul, Grupul Airbus urmeaza sa plateasca 104 milioane de euro amenda. Dupa cum a anuntat compania aviatica europeana sambata la Paris, pedeapsa a fost impusa intr-un arbitraj pentru „incalcarea contractului” in cadrul vanzarii de rachete catre Taiwan,…

- S-a decis soarta lui Florin Andone la Deportivo. Fotbalistul roman a fost asigurat de președintele clubului ca va juca mai mult in returul din Primera Division. Deportivo nu e dispusa sa-l cedeze pe Andone pe o suma sub clauza de reziliere, care este de 30 de milioane de euro. „E clar ca o sa raman…

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, iși marește capacitatea de producție cu 50% prin investiții totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orașul finlandez Nokia, investiții care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani.

- Cinci persoane inarmate au jefuit miercuri seara un magazin din interiorul hotelului Ritz din Paris. Deși nu s-a facut o estimare exacta a pagubei, se pare ca s-au furat bijuterii a caror valoare ajunge la aproximativ 4,5 milioane de...

- Mai multe persoane purtand cagule si inarmate cu topoare au furat, miercuri, bijuterii in valoare ''de peste 4 milioane de euro'' dintr-un magazin situat in faimosul hotel Ritz din Paris. Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei 18:30 (17:30 GMT) de cinci persoane. Trei dintre acestea…

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- Primaria sectorului 4 are un buget anual de aproape 700 de milioane de lei. Anul trecut, primarul l-a considerat insuficient ca sa sustina si paza scolilor, asa ca a renuntat la contract. In Ajun de Craciun, insa, consilierii locali au majorat lefurile angajatilor, pe motiv ca de la 1 ianuarie creste…

- Dupa mai multe runde de negocieri, Viitorul și Fiorentina au ajuns la un acord pentru transferul lui Ianis Hagi, așa cum a anunțat clubul lui Gica Hagi pe site-ul oficial. Plecat in vara lui 2016 la Fiorentina, pentru 2 milioane de euro, Ianis, 19 ani, revine la Viitorul pentru aceeași suma cu care…

- Castelul Corvinilor din Hunedoara a inregistrat anul trecut venituri in valoare de peste 6 milioane de lei, pe fondul unei cresteri a numarului de turisti cu 11%, comparativ cu anul 2016, releva datele statistice ale Primariei Hunedoara. "Anul trecut, Muzeul Castelul Corvinilor a fost…

- Presedinta sud-coreeana destituita, Park Geun-Hye, judecata in prezent pentru coruptie, va fi inculpata si pentru deturnarea echivalentului a milioane de euro din fondurile speciale ale serviciilor secrete, relateaza joi AFP. Dna Park ar fi primit lunar, intre 2013 si jumatatea anului…