Patinoarul lui Țiriac poate fi DEMOLAT de autorități! “Sa nu-mi bage trenul in patinoar” Tiriac a construit un pationar nou in timp record, iar acum acesta poate fi demolat de autoritati. Calea ferata proiectata pentru a lega aeroportul Otopeni de Bucuresti pentru EURO 2020 trece chiar in dreptul patinoarului lui Tiriac. Miliardarul cere autoritatilor sa modifice proiectul pentru a nu afecta investitia sa. "Se pare insa ca avem o problema mititica. Stiti ca vine un Campionat European de Fotbal si ca Romania gazduieste trei meciuri. Ei bine se pare ca vom avea o linie de tren care vrea sa treaca prin patinoar! Ma gandesc insa ca ar putea trece mai prin stanga sau prin dreapta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Popescu, consilier al premierului pentru Euro-2020, a declarat, marti, ca autorizatia de constructie pentru linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul International Otopeni este aproape de a fi emisa. Fostul fotbalist spune ca linia va fi gata la timp, iar trenul va parcurge traseul in…

- Eram in trenul care ma ducea in Capitala sa pot pleca apoi la Viena. Surpriza a fost ca inainte de București trenul s-a oprit și dupa ceva timp cineva ne-a anunțat ca s-au furat sinele de cale ferata pe care luai ceva bani de la REMAT. Dupa o mie de draci pe care mi I-am […] Articolul Angela Silion:…

- Circulatia feroviara este intrerupta, duminica dimineata, pe mai multe linii din cauza vremii, peste 350 de calatori aflandu-se in trenurile oprite statii, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, circulatia feroviara pe magistrala…

- "Dupa cum am subliniat deja in dezbaterea plenara din 3 octombrie a Parlamentului European: nu urmariți calea illiberala. Nu in numele nostru, și cu siguranța nu cu numele nostru!", a fost raspunsul presedintele ALDE european, Guy Verhofstadt, l-a scrisoarea liderului ALDE de la Bucuresti, Calin Popescu…

- Presedintele ALDE european, Guy Verhofstadt, i-a raspuns liderului ALDE de la Bucuresti, Calin Popescu Tariceanu, cerandu-i sa nu urmeze calea iliberala, „in niciun caz in numele familiei europene”. Acesta a mai precizat ca rezolutia referitoare la Romania a fost adoptata si cu voturile a doua treimi…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat in varsta de 61 de ani din Cluj-Napoca. Acesta a murit la intrare in Cluj-Napoca, spulberat de trenul internațional Budapesta – București. Barbatul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire, iar medicii sosiți la locul accidentului au facut cale intoarsa. Cadavrul barbatului…

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Serbiei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc duminica, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Natiunilor. Serbia a ratat un penalty prin Dusan Tadic (sut peste poarta), in min. 45+1. Lovitura de pedeapsa…

- Nationala Romaniei va incepe partida cu Serbia cu Tudor Baluta si Denis Dragus titulari, duminica, de la ora 16,00 (Pro TV), pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Natiunilor la fotbal. Baluta ii ia locul lui Paul Anton, suspendat dupa meciul cu Lituania, iar Dragus il…