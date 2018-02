Patinajul viteza si petecul dintre picioare

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a stat de vorba circa o ora, in jurul pranzului, cu ambasadorul Statelor Unite in Romania, al treilea om in stat a dat detalii despre agenda discutiilor de marti. Concret, seful PSD a sustinut ca in principal s-au avut in vedere aspecte ce tin de latura economica a Parteneriatului Strategic,…

- Echipa Canadei s-a calificat in finala turneului feminin de hochei pe gheata din cadrul Jocurilor 2018 de la PyeongChang, impunandu-se luni cu un categoric 5-0 in fata sportivelor ruse care concureaza sub steagul olimpic, in a doua semifinala a competitiei.Golurile au fost marcate de Jennifer Wakefield…

- Norvegianul Havard Lorentzen a castigat medalia de aur in proba de 500 m la patinaj viteza, disputata luni in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, cu timpul de 34sec41/100, nou record olimpic al probei, relateaza Reuters.

- Ianculescu s-a clasat pe pozitia 31, cu timpul 40.70. Medalia de aur a fost castigata de japoneza Nao Kodaira, cu timpul 36.94, un record olimpic. Pe locul doi s-a clasat sud-coreeana Lee Sang-Hwa (37.33), iar medalia de bronz i-a revenit sportivei din Cehia Karolina Erbanova (37.34).

- Sportiva japoneza Nao Kodaira a castigat medalia de aur la patinaj viteza pe distanta de 500 m, duminica, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), in timp ce romanca Alexandra Ianculescu a ocupat ultimul loc, 31. Kodaira s-a impus cu timpul de 36 sec 94/100, nou…

- Canadianul Ted-Jan Bloemen a castigat joi proba de 10.000 m din cadrul concursului de patinaj viteza de la PyeongChang, chiar cu un record olimpic, 12min39sec77/100, punand astfel capat dominatiei olandeze in aceasta disciplina la JO 2018. Olandezii, care au castigat primele cinci titluri la patinaj…

- Olanda a cucerit a cincea medalie de aur din tot atatea posibile in concursul de patinaj viteza al Jocurilor Olimpice de iarna 2018, dupa ce Jorien ter Mors a reusit sa se impuna in proba feminina de 1.000 m, desfasurata miercuri pe ovalul de gheata de la Gangneung. Cu timpul de 1min.13sec.56/100, ter…

- Americanul Shaun White a cucerit miercuri medalia de aur in proba de snowboard halfpipe din cadrul JO de iarna de la PyeongChang, trecandu-si astfel in palmares al treilea titlu olimpic din cariera sa, dupa cele cucerite in 2006 si 2010. Aceasta este, totodata, cea de-a 100-a medalie obtinuta…

- Olandezii sunt de neatins in patinajul viteza, unde pentru moment au castigat toate titlurile, Kjeld Nuis si Patrick Roest reusind chiar o dubla marti la 1.500 m, la Jocurile Olimpice de la PyeongChang. Patinatorii olandezi au castigat toate cele patru medalii de aur puse in joc pana in prezent, iar…

- Are Romania in suflet, dar Canada a ajutat-o sa ajunga la Jocurile Olimpice. Alexandra Ianculescu e patinatoare de viteza și a ajuns la Pyeongchang pe cont propriu. A strans bani ca sa se poata antrena, din reclame și carți de bucate.

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Sportiva Alexandra Ianculescu, singura reprezentanta a Romaniei in concursul de patinaj viteza de la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, spera sa incheie cursa de 500 de metri la care va participa in 18 februarie pe unul din primele 25 de locuri. "Visul meu a fost sa particip la Jocurile Olimpice.…

- JO2018 Pyeongchang - Jocurile Olimpice de iarna 2018. Canada a cucerit medalia de aur in concursul de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, impunandu-se in fata reprezentatilor Rusiei, care concureaza sub drapel neutru, si ai Statelor Unite, luni, la PyeongChang. …

- Doua tinere din Statele Unite reprezinta țari diferite la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, din Coreea de Sud. Marissa face parte din echipa de hockey a Coreei de Sud, iar Hannah din echipa Statelor Unite. In 1993, Marissa Brandt, care s-a nascut in Coreea de Sud, a…

- Canada a cucerit medalia de aur in concursul de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, impunandu-se in fata reprezentatilor Rusiei, care concureaza sub drapel neutru, si ai Statelor Unite, luni, la PyeongChang.

- "Ofensiva de sarm" a Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang nu va reusi sa creeze nicio divergenta intre Coreea de Sud si Statele Unite, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Stiu ca oamenii cauta se gaseasca vreo divergenta intre Coreea…

- Olandezul Sven Kramer a devenit a treia oara consecutiv campion olimpic in proba de patinaj viteza pe distanta de 5.000 m, impunandu-se duminica la Jocurile de la PyeongChang, in fata canadianului Ted-Jan Bloemen si a norvegianului Sverre Lunde Pedersen.

- Patinaj de agrement la JO. Laura Gomez va reprezenta Columbia la patinaj viteza la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, desi s-a apucat de acest sport doar in urma cu sase luni si doar de distracție. Cu 48 de ore inainte de inceperea JO, ea nici macar nu avea echipamentul necesar pentru prezentarea…

- Reprezentantii Canadei au luat cel mai bun start in concursul de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, in cursul caruia s-a remarcat, de asemenea, perechea rusa care concureaza sub drapelul olimpic.Gratie evolutiilor lui Patrick Chan, clasat al treilea…

- Coreea de Nord a organizat, joi, o parada militara in Piata Kim Il Sung din Phenian cu o zi inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, iar o racheta balistica intercontinentala de tipul Hwasong-15 a fost expusa la parada, relateaza agentia Yonhap. Parada militara marcheaza…

- PyeongChang, 8 feb /Agerpres/ - Primele competitii oficiale din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, de la PyeongChang au debutat joi in Coreea de Sud, asa cum era prevazut, cu o zi inaintea ceremoniei de deschidere, informeaza AFP. Startul a fost dat cu patru partide curling dublu mixt,…

- Nu mai are nimic de demonstrat, insa are viteza in "sange" si pur si simplu nu se poate opri. Ar putea la fel de bine sa faca cariera in modeling, insa ea este pur si simplu "pasionata de ceea ce ii place sa faca - sport". Lindsey Caroline Vonn (pe numele complet) va concura la Jocurile Olimpice de…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, Mike Pompeo, s-a vazut nevoit sa vina cu explicatii dupa ce presa a relatat ca sefii serviciilor ruse de informatii interne si externe - FSB si SVR - au fost recent in vizita in SUA, in contextul in care directorul SVR este vizat de sanctiuni…

- Federatia Rusa a anuntat ca va organiza iesiri turistice in spatiul cosmic, in urmatorii cativa ani, a informat Vladimir Solntsev, directorul companiei Energia care concepe si dezvolta vehicule spatiale. Evident, pentru a beneficia de turismul spatial rusesc, trebuie mijloace financiare considerabile.…

- Patinatorul de viteza rus Viktor Ahn, de sase ori campion olimpic la short-track, nu va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang din cauza implicarii sale in scandalul de dopaj institutionalizat din Rusia dezvaluit de raportul McLaren, a anuntat luni agentia rusa de presa TASS, mentionand…

- Directorul sportiv al echipei de hochei pe gheata a Statelor Unite, Jim Johannson, a incetat din viata duminica, in somn, la varsta de 53 de ani, cu trei saptamani inaintea startului Jocurilor Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP. "Suntem socati si profund intristrati", a declarat…

- Noua achizitie a lui Ion Tiriac este un Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet dintr-o serie de numai 300 de bucati. Evident, frumusetea este expusa in cadrul galeriei Tiriac Collection. Masina este prima decapotabila produsa sub marca Mercedes-Maybach. Daca exteriorul este o adevarata bijuterie, interiorul…

- Regimul nord-coreean a cerut, marți, Coreei de Sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Oficialii de la Phenian considera ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre. „Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters. La capatul a 11 ore de discutii inter-coreene, Coreea de Nord s-a angajat…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP. Excluderea patinoatoarei de 21 de ani din…

- Liderul Partidului National Liberal a lasat cat se poate de clar sa se inteleaga ca, in situatia in care legile Justitiei trec de votul legislativului, formatiunea sa se va adresa Curtii Constitutionale. “PNL se opune, vom vota impotriva oricarui amendament al PSD-ALDE care poate sa afecteze independenta…

- Aflat la Bruxelles, primul om in stat a raspuns unei intrebari in privinta modificarilor pe care alesii neamului intentioneaza sa le aduca ambelor Coduri Penale si pe fondul recentei reactii avute de DNA pe acest subiect, si anume ca “aceste modificari vor avea un efect devastator asupra anchetelor…

- Vladimir Putin ii apara și la tribunal pe sportivii ruși prinși dopați. Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018,…

- Valul de ninsori si de frig afecteaza tarile din vestul Europei, drumuri fiind blocate in Marea Britanie, zboruri anulate, iar mai multe competitii sportive amanate. Evident, frontul atmosferic avanseaza inspre inima continentului, facandu-si loc si spre noi. In Anglia, ninsorile si zapada de 20 de…

- Facebook Inc va extinde și in alte țari folosirea software-ului sau de recunoaștere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfașurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intenții suicidare, au anunțat luni reprezentanții celei mai mari rețele de socializare…

- Facebook Inc va extinde si in alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfasurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare. Facebook a inceput testarea acestui software in Statele…

- Un tanar de 19 ani a fost prins in timpul unei actiuni pentru depistarea soferilor care conduc cu viteza peste limita maxima admisa. In timpul actiunii, politistii buzoieni au depistat aproape 200 de soferi circuland neregulamentar, mai mult de jumatate fiind surprinsi cu viteza prea mare.…

- Un val neobisnuit de caldura s-a abatut in sud-vestul Statelor Unite iar meteorologii se asteapta ca mercurul termometrelor sa depaseasca in acest wekend valori termice care nu au mai fost inregistrate de 100 de ani. In momentul in care americanii se pregatesc traditionala si hibernala masa de Thanksgiving…

- „Toți concurenții sunt foarte buni, caci alfel nu ar fi fost selectați la un asemenea concurs... Sunt studenta la Administrație Publica, la UBB, și sunt eleva la Școala Populara de arta „Tudor Jarda” din Cluj. Evident ca m-ar onora un premiu obținut la un festival atat de important”, ne-a marturisit,…