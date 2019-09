Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti ar putea fi primul oras din tara care face reguli pentru trotinetele electrice. Asta dupa ce numarul incidentelor in trafic a crescut, iar politia nu stie cum sa investigheze accidentele. Trotinetele electrice nu sunt incadrate in nicio categorie de vehicule. Expertii spun ca sunt prea…

- Generația care iși negociaza cel mai bine salariul. Bucureștiul nu mai este orașul in care se caștiga cele mai mari lefuri Cele mai mari salarii din Romania platite specialistilor sunt castigate de tinerii care au intre 25 si 34 de ani, conform unui studiu Mercer, prezentat marți. Acelaşi studiu…

- București, capitala Romaniei, implinește 560 de ani de la prima atestare documentara. Este cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țarii. Populația de 1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucureștiul sa fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeana. Prima…

- Cel puțin 30 de copii au murit in Liberia in urma unui incendiu produs la o școala de la periferia capitalei țarii, Monrovia, au informat miercuri surse din Poliție, citate de Reuters.„Copiii studiau Coranul in momentul in care a izbucnit focul”, a informat Moses Carter, purtator de cuvant…

- Londra, Paris si Amsterdam sunt cele mai vizitate capitale din lume in 2019, in timp ce Bucuresti se afla pe pozitia 61 la nivel mondial si pe 28 in topul capitalelor europene, conform analizei...

- Detalii terifiante oferite de judecatorii ieseni intr-un dosar de tentativa la omor calificat. Un individ din satul Oproaia, comuna Tibana, a fost condamnat la 13 ani de inchisoare dupa ce a premeditat uciderea sotiei sale, pe care a lovit-o violent cu un topor, la scurt timp dupa ce a trezit-o din…

- Ploaia torențiala care a ținut minute bune a inundat mai multe zone din Capitala. Bucureștiul s-a aflat sub avertizare de vreme rea, iar precipitațiile cazute au creat primele probleme pe mai multe bulevarde importante. In zona Theodor Pallady apa a blocat blocat traficul, iar polițiștii i-au redirecționat…

- Neputand sa paraseasca Bucureștiul incins din pricina proiectelor sau evenimentelor pe care s-au angajat sa le onoreze, cantareții, actorii și vedetele TV trebuie sa dea dovada de inventivitate, ca sa nu se topeasca de fiecare data cand ies din casa. Iata cum fac fața temperaturilor de peste 40 de grade…