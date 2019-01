Stiri pe aceeasi tema

- Patinaroarea româna Julia Sauter s-a clasat pe locul 14 în proba feminina de la Campionatul European de patinaj artistic.Campioana europeana a devenit Sofia Samodurova, din Rusia, la doar 16 ani, scrie News.ro.Sauter a obtinut un total 153.15.Primul loc a fost ocupat de Sofia…

- Patinaroarea romana Julia Sauter s-a clasat pe locul 14 in proba feminina de la Campionatul European de patinaj artistic.Campioana europeana a devenit Sofia Samodurova, din Rusia, la doar 16 ani, relateaza News.ro.Sauter a obtinut un total 153.15. Primul loc a fost ocupat de Sofia Samodurova,…

- Francezii Vanessa James si Morgan Cipres au castigat medalia de aur in proba de perechi la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Minsk (Belarus), dupa 87 ani de la precedentul succes, reusit in 1932 de Andree si Pierre Brunet, relateaza AFP. James si Cipres s-au clasat pe primul loc dupa programul…

- Miercuri, sportiva in varsta de 21 de ani a incheiat programul scurt al probei feminine pe locul 14, calificandu-se, astfel, in finala Campionatului European de la Minsk, din Belarus, acolo unde va prezenta programul liber, alaturi de alte 23 de sportive. Programul scurt a fost dominat de reprezentantele…

- Rusoaica Alina Zaghitova, campioana olimpica anul trecut la PyeongChang, este pe primul loc miercuri dupa programul scurt din cadrul Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Minsk, capitala Belarusului, cu 75,00 de puncte, in timp ce romanca Julia Sauter s-a clasat pe 14 si s-a calificat…

- Julia Sauter a obtinut 54.29 puncte, dupa programul scurt si s-a calificat la programul liber, relateaza News.ro.Primul loc la programul scurt a fost ocupat de campioana olimpica Alina Zagitova, cu 75 de puncte, urmata de o alta rusoaica Sofia Samodurova, cu 72,88 puncte. Locul trei…

- Japoneza Rika Kihira a castigat sambata, la varsta de 16 ani si la primul sau sezon la seniori, finala Marelui Premiu la patinaj artistic de la Vancouver, impunandu-se in fata marii favorite, rusoaica Alina Zagitova. Aflata pe primul loc dupa programul scurt, Kihira si-a adjudecat si programul liber,…

- Spaniolul Javier Fernandez, in varsta de 27 de ani, multiplu campion mondial si european la patinaj artistic, a anuntat, miercuri, ca se va retrage din activitatea sportiva dupa CE de la Minsk, din ianuarie 2019.“Ma retrag in acest sezon. Prefer sa ma retrag cand consider ca este un moment…