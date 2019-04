Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a avut loc sedinta Consiliului Local Eforie, pe ordinea de zi aflandu se 19 proiecte, unul fiind retras. Ordinea de zi a fost suplimentata cu doua puncte, astfel ca 20 de proiecte finale au fost supuse votului alesilor locali. Toate proiectele au trecut de votul consilierilor. Primul proiect a…

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Miercuri este ziua in care se face pomenirea femeii pacatoase care a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului,…

- Ultima saptamâna a Postului Sfintelor Paști, cunoscuta ca Saptamâna Mare sau Saptamâna Patimilor, începe în Duminica Floriilor și se încheie în Sâmbata Mare. Caracteristica acestei saptamâni este slujba Deniilor, savârșite…

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Potrivit tradițiilor populare, Miercurea Mare este ultima zi in care se mai pot face treburi pe camp sau se mai spala…

- A inceput Saptamana Mare, ultima saptamana in care credincioșii postesc și se roaga, așteptand Invierea Mantuitorului Iisus Hristos. Este o saptamana plina de insemnatate, iar credincioșii țin cont de obiceiurile fiecarei zile. Daca ziua este destinata ultimelor pregatiri de dinaintea Paștelui, seara…

- Saptamana Mare, numita și Saptamana Patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paști. Totodata, Saptamana Mare este saptamana deniilor, toate zilele acestei saptamani fiind considerate, inca de la inceputurile creștinismului, marețe și sfinte. Luni, se citește, inainte de…

- Saptamana Patimilor ne aduce aminte de Patimile, Rastignirea si Ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se in biserici slujba Deniei. Termenul "denie" vine de la slavonescul "vdenie" si se traduce prin "priveghere"…

- Crestinii ortodocsi intra luni, 22 aprilie, in Saptamana Mare, ultima zi in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat si duhovnicesc. „Adevarul“ va spune semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor.