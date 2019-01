Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Marea Britanie nu mai are conditiile politice si legale pentru a parasi Uniunea Europeana și a început batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana, spune fostul președinte…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Klaus Iohannis nu se va mai intalni cu premierul Marii Britanii, Theresa May, dupa ce acesta a anulat intrvederea ce urma sa aiba loc, miercuri, in cadrul vizitei președintelui roman la Londra. Administrația Prezidențiala a anunțat, miercuri seara, ca intrevederea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, la data de 14 noiembrie a.c., o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Cu acest prilej, Presedintele Romaniei va avea o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, doamna…

- Moment de relax la o bere in Grande Place Perioada de tranziție post-Brexit va fi "probabil" prelungita dupa decembrie 2020, pentru a oferi timp Londrei și Uniunii Europene sa negocieze termenii viitoarei lor relații, susține președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Oficialul european considera…