Pate savuros din ficat de curcan Pate savuros din ficat de curcan Mod de preparare Pate savuros din ficat de curcan Ficateii se curata, se spala si se fierb in lapte, fara sare, cam 15 minute. Se lasa sa se racoreasca putin si se pun in robotul de bucatarie, impreuna cu cateva linguri din laptele in care au fiert. Se adauga untul taiat bucatele, sare si una sau 2 mirodenii (nucsoara, ghimbir). Se mixeaza foarte fin, adaugand, daca este nevoie pt fluidificare, lapte in care au fiert ficateii. Se mai gusta in timpul mixarii de sare si mirodenii. Tinand seama ca pateul se mai intareste la frigider,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

