Pate de pește – o rețetă excelentă pentru micul dejun. “Pateul de pastrav afumat” este o mancare perfecta pentru micul dejun, pentru gustari din timpul zilei sau aperitiv la masa de sarbatoare. Pateul se prepara ușor și rapid, iar rezultatul este nemaipomenit de bun, pateul este foarte gustos, aromat și cremos și merge de minune cu paine prajita sau crackers. Savurați cu placere acest deliciu alaturi de cei dragi! Ingrediente -250 g de pastrav afumat -100 g de unt -100 ml de frișca de 33-35 % -2-3 linguri de suc de lamaie -coaja rasa de la 1/2 lamaie -1-2 linguri de marar proaspat -2 caței de usturoi -cateva prize de ardei iute Mod de preparare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam o rețeta delicioasa de ardei grași la borcan perfecți in orice sezon. Ardeii grași se marineaza rapid intr-un amestec aromat și picant, care scoate in relief gustul nemaipomenit al ardeilor. Aceasta gustare fenomenala va ocupa locul de frunte pe orice masa, fiindca are un gust extraordinar…

- Daca ai o problema cu greutatea si vrei sa scapi de kilogramele in plus, iti recomandam acest mic dejun delicios. Ingrediente 1 portocala1 banana2 smochine proaspete sau deshidratate2 linguri de ulei de in2 linguri de migdale pisateun sfert de pahar de apa…

- Va prezentam o rețeta de carne in suc propriu la borcan. Aceasta se prepara foarte simplu și vine in ajutor de fiecare data cand nu dispuneți de suficient timp pentru prepararea cinei. In acest mod puteți prepara orice fel de carne, cu adaugare de slanina sau grasime. Daca optați pentru o carne grasa,…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a postat pe internet un filmuleț in care apare luand micul dejun alaturi de o femeie din Arabia Saudita. Dupa ce filmulețul de 30 de secunde in care barbatul apare stand la masa cu o colega ce purta un voal pe fața, a devenit viral pe internet, acesta a fost arestat.…

- Autoritatile saudite au arestat un barbat egiptean, angajat al unui hotel, care a aparut in ceea ce oficialii au descris drept un videoclip „jignitor”, in care lua micul dejun cu o femeie, colega sa, relateaza The Guardian.

- Monica Anghel s-a chinuit ani buni sa ajunga la o silueta, iar acum, in sfarsit, a ajuns sa aiba kilogramele pe care si le-a dorit mereu. Anul acesta, solista implineste 47 de ani, insa arata ca o adolescenta, de cand a reusit sa slabeasca foarte mult. In prezent, Monica Anghel cantareste in jur de…

- Despre slabit circula atat de multe mituri incat, daca nu te informezi temeinic inainte de a incepe o dieta, riști sa pierzi timp și energie in zadar. Vom vedea in continuare care sunt cele mai des intalnite mituri despre slabit și care este adevarul despre ele. Ca sa slabești trebuie sa renunți la…

- O noua zi, o noua idee delicioasa pe care sa o testezi in bucataria ta. Micul dejun este una dintre mesele principale, asa ca un mic dejun delicios si satios te va ajuta sa iti mearga bine toata ziua. Propunerea zilei este untul de arahide cu ciocolata alba, o combinatie intre o masa delicioasa si un…