- Fostul senator Daniel Savu a depus la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva procurorului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea si a fostului procuror Mircea Negulescu "Portocala". Plangerea a fost depusa pe data de 18 martie pe numele celor doi si…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, o scrisoare in care ii adreseaza rugamintea de a clarifica "aspectele de fapt si de drept" legate de o scrisoare a CE din octombrie 2012, transmisa Ministerului roman al Justitiei, in care se regasesc…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au dispus trimiterea in judecata a unui a unui elev și a unui profesor pentru savarșirea infracțiunilor de dare de mita, respectiv luare de mita, la Bacalaureat.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca ii va transmite presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, o scrisoare prin care ii va solicita detalii cu privire la solicitarile de informatii adresate Ministerului Justitiei

- Curtea Constituționala a Romaniei a admis parțial legea prin care este sporita imunitatea judecatorilor Curții , in urma unei sesizari facute de catre PNL și USR. Judecatorii nu vor beneficia de imunitate in ceea ce priveste urmarirea penala, insa va fi nevoie de votul a doua treimi dintre membrii…

- "Judecați pentru TRADARE! Laura Codruța KOVESI nu trebuie doar revocata, Florian Coldea nu trebuia doar trecut in rezerva, George Maior nu trebuie doar rechemat din postul de ambasador in... SUA (ce chestie!). Toți trei ar trebui judecați pentru TRADARE sau, dupa caz, INALTA TRADARE! Conform…

- Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de DNA Constanta, intr-un nou dosar, fiind acuzat de abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare. Alaturi de acesta au fost trimisi in judecata si alti angajati.

- Dinamo l-a transferat pe fundașul central roman Marco Ehmann, 17 ani, care in trecut a evoluat și pentru Borussia Dortmund. Fundașul a postat pe contul de Instagram un mesaj dupa ce a semnat contractul cu echipa alb-roșie. "Sunt incantat ca am semnat primul meu contract profesionist cu Dinamo. Este…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, s-a prezentat vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a depune mai multe documente impotriva procurorului Mircea Negulescu. Acesta a susținut ca va cere și daune morale și materiale procurorului Negulescu.

- ”Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul L. I. A. cu privire la savarsirea in stare de recidiva a infractiunilor de violenta in familie prevazuta de art. 199 al. 1 rap. la art. 193 al. 2 C. pen. si tulburarea…

- Fostul impresar Ioan Becali a cerut Judecatoriei Slobozia eliberarea conditionata, urmand ca solicitarea sa se discute luni. Cererea de eliberare vine la doar doua saptamani dupa ce acesta a revenit in spatele gratiilor, fiind condamnat la trei ani de inchisoare dupa ce a mituit-o pe judecatoarea Geanina…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a inregistrat plangerea lui Serghei Mohov, redactor-sef al revistei ”Arheologia morții ruse”, care a fost atacat in noiembrie 2016, scrie „Mediazona”, care il citeaza pe avocatul acestuia, Serghei Badamșin. Jurnalistul acuza procuratura rusa de inacțiune…

- In ziua de 28 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.3, art.10, art.11 si art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, in forma anterioara modificarii prin Legea nr.255/2013, precum si a dispozitiilor…

- Fosta judecatoare din localitatea Ineu Florița Boloș este trimisa in judecata de DNA intr-un nou dosar de corupție. De data aceasta, judecatoarea Boloș este acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata și fals intelectual in forma continuata cu privire la unele sentințe…

- Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii DNA Timisoara, fiind acuzata de abuz in serviciu si fals intelectual. Aceasta a fost condamnata in alte doua dosare de coruptie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu, informeaza Agerpres.

- Mircea Negulescu a chemat politia la Parchetul General, cerand sa fie protejat de jurnalisti. Magistratul a depus plangere pe numele unui cameraman, acuzandu-l de agresiune. Plangerea, dupa ce jurnalistii s-au imbulzit pentru a ii pune intrebari.

- Foarte puțini etnici maghiari au participat la protestul organizat miercuri, 21 februarie, de Grupul de inițiativa Musai-Muszáj. Prin acest protest, reprezentanții Asociației cer amplasarea placuțelor multilingve, cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre proiectul privind plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, el precizand ca este adeptul pietei libere, in care statul sa nu intervina. ”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe…

- Fiica lui Florin Salam, Betty Stoian l-a dat pe Catalin Vișanescu, iubitul sau, in judecata, pentru a primi o autorizație de casatorie inaintea varstei de 18 ani, conform bursei zvonurilor.

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un tanar ce a furat dintr-un magazin mai multe produse alimentare. Acesta a mai fost cercetat pentru furturi, loviri si distrugere. La data de 19 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura…

- Fostul ministru de Interne, Ioan Rus, a urmarit, probabil, cu foarte mare interes acuzațiile care i se aduc fostului sau șef de cabinet. Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Ioachim Daniel Rusu pentru corupție. Procurorii arata ca exista o legatura intre acuzat și „cartița” de la DNA Cluj, Valentin…

- Procurorii DNA au pus in mișcare acțiunea penala și au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie 2018, fața de cunoscutul chirurg Irinel Popescu, la data faptelor președinte al Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Sebastian Ghita a facut plangere penala impotriva lui Kovesi si a DNA Ploiesti. Fostul deputat Sebastian Ghita a depus, prin intermediul avocatilor, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Plangerea lui Sebastian Ghita vine dupa ce in dosarul sau de extradare…

- Un polițist a fost batut de un adolescent in Șcheia, județul Suceava. Minorul de 17 ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce l-a lovit pe agentul pe poliție cu pumnul in figura și a amenințat un alt polițist, nu inainte de a distruge cu o scandura autospeciala de Poliție. Procurorii Parchetului de pe langa…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie DNA ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:MAZILU LUMINITA ndash; CECILIA, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor…

- Daca la Tribunalul Bacau seful CJ Neamț nu a vrut sa faca declaratii, la Curtea de Apel Ionel Arsene a pledat in favoarea sa. Cererea de arestare a DNA a privit-o ca pe „o incercare data de Dumnezeu”. Ionel Arsene a mai sustinut ca este un om politic responsabil, nu are fapte de care sa nu fie mandru…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca in ultimii ani s-a constatat o crestere a complexitatii metodelor prin care se incearca mascarea faptelor penale. "Cred ca in ultimii ani am observat o complexitate a metodelor de mascare a modului in care poti sa comiti o fapta penala.…

- Marius B., din comuna Popești, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Fapta a fost comisa in vara anului 2016, in timp ce se afla la un bar de pe raza localitații. In rechizitoriu…

- Un executor judecatoresc din capitala va comparea pe banca acuzatilor pentru corupere pasiva, savarsita prin estorcare de bunuri. Impreuna cu acesta, in judecata a fost trimis si un evaluator, in actiunile carora procurorii au retinut comiterea infractiunii de luare de mita.

- In cadrul unei intervenții telefonice, procurorul Mihaiela Iorga Moraru a declarat, luni , ca iși asuma in totalitate clasarea și motivarea dosarului in care protagonist este chiar celebrul rapitor al jurnaliștilor romani din Irak, Omar Hayssam.

- Judecatoarea Camelia Bogdan continua „razboiul” cu judecatorul Lucian Netejoru, șeful Inspecției Judiciare, pe care il acuza ca a omis din declarația de interese faptul ca este membru al Masoneriei. Dupa ce DNA a clasat plangerea penala depusa de Camelia Bogdan, judecatoarea s-a adresat instanței.…

- Tribunalul Bucuresti a admis vineri solicitarea DNA privind instituirea pentru 60 de zile a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmei Tel Drum, informeaza News.ro. DNA solicita luarea acestei masuri preventive pe o durata de 60 de zile. Procurorii DNA au motivat ca Tel Drum…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii – infractiuni savirsite in…

- Iata ce scria Ministerul de Interne iesean, a doua zi dupa Unire, catre administratiile din Dorohoi, Botosani, Falciu, Neamt, Roman, Vaslui, Tutova, Tecuci, Galati, Ismail si Cahul: "Inaltimea sa domnul nostru Alexandru Ioan I este ales de domn si a Valahiei de catre Adunarea de acolo in unanimitate.…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md.

- Primarul din Roman, Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica la Digi24 ca vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.Citește…

- Dan Radu Rusanu a dat statul roman in judecata. Fostul sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara), Dan Radu Rușanu, achitat definitiv de instanta in dosarul in care era acuzat de fapte de coruptie, a dat statul roman in judecata, cerand daune de 6,5 milioane de lei pentru modul in care a fost…

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Adrian Iliuta Grigorie, in varsta de 25 de ani, din Bals, este inculpat in doua dosare, unul de ultraj si inca unul, de talharie calificata si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase. Barbatul a cerut recuzarea competului de judecata, insa cererea a fost respinsa de instanta.

- Patru tineri, toti din comuna Golesti, cu varste cuprinse intre 20 si 24 de ani, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani, acuzati fiind de savarsirea infractiunii de furt calificat. Fapta a fost comisa in data de 3 iunie anul trecut. La…

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa. DNA a argumentat ca lipsa nejustificata de la politie, din 30 decembrie 2017, echivaleaza cu incalcarea controlului judiciar. "Constatarile facute de catre…

- Procuratura Generala a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala in privinta altor 13 politisti ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau, acuzati de comiterea tratamentului inuman in privinta lui Andrei Braguța.

- La doua luni de la deferirea justitiei a 3 inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si a 4 detinuti care s-au aflat în aceeasi celula cu Andrei Braguta, procurorii anunta noi detalii în acest dosar. Astfel, Procuratura…

- Papa Francisc a botezat 34 de copii duminica în Capela Sixtina si le-a spus mamelor lor sa se simta libere sa-i alapteze acolo daca le este foame, relateaza Reuters. În timpul ceremoniei care a durat mai mult de doua ore, Francisc a botezat 18 fete si 16 baieti, inclusiv…

- Cererea de extradare a fostului sef al Intreprinderii de Stat a Alcoolului si a Industriei Bauturilor Alcoolice UKSPIRT, Mykhailo Labutin, urmeaza sa fie judecata vineri la Curtea de Apel Suceava. Mykhailo Labutin se afla in arestul IPJ Suceava, dupa ce politistii suceveni l-au identificat…

- 40 de parlamentari ai PSD au depus un proiect de lege prin care persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici in sens penal, ceea ce ar duce la o imunitate totala a acestora pentru infractiunile de coruptie. O initiativa asemanatoare a fost declarata…