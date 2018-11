Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, vineri, pentru 23 noiembrie, procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta decizia Instantei supreme de a nu aplica noile reglementari privind formarea...

- Inculpatul Stancu Valer (38 ani) a fost trimis in judecata pentru infractiunea de omor, victima acestuia fiind un tanar de 32 de ani (Bercuciu Adrian Alin). Procesul a inceput prin neintroducerea in cauza a succesorilor victimei, decizie luata in faza de camera preliminara la Curtea de Apel, dupa ce,…

- Procesul in cazul crimei de la Pacea, unde și-a pierdut viața eleva Petronela Mihalachi, a inceput. La Tribunalul Botoșani și-au facut apariția parinții fetei de 17 ani, dar și Bogdan Ionel, fotograful acuzat ca ar fi ucis-o pe Petronela.

- Ancheta finalizata cu trimiterea in judecata prin rechizitoriu a procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Magistrații au trimis in judecata un agent principal de poliție acuzat ca ar fi luat mita de la un șofer prins ca circula cu viteza prea mare. Omul legii a fost prins de procurori…

- "Am fost prim-ministru și minsitru. Știu ca atunci cand adopți in justiție și nu doar acolo este bine sa nu dai OUG peste noapte, urgent. Este bine sa se dezbata. Sa intrebi magistrații, avocații. Sa intrebi cum este in alte parti. OUG peste noapte eu mai știu, OUG 13 de anul trecut și au ieșit prost.…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dispus inceperea judecatii in dosarul Hidroelectrica, in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea este acuzata de DNA de pentru trafic de influența și spalare a banilor, iar omul de afaceri Dan Andronic, de marturie mincinoasa. Potrivit Romania TV, judecatorii…

- Cine este Paula Tanase, primul candidat pentru șefia DNA . Paula Nicoleta Tanase este din 2017 procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galați și și-a depus candidatura la selecția organizata de Ministerul Justiției pentru funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție. Conducerea…

- Este o intrebare retorica. Corect, domnule primar ? Scuze , cunoașteți termenul ? Retorica , Cicero , chestii, socoteli... Sa ne centram pe pe cestiune. Așa ar glasui Nenea Iancu, nu? Este vorba despre Caragiale . Ala cu „ noaptea furtunoasa „ , bre ! Ne raportam la procesul deschis in 2017. Care a…