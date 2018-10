Stiri pe aceeasi tema

- India va importa in noiembrie noua milioane de barili de petrol din Iran, in pofida intrarii in vigoare a celui de-al doilea set de sanctiuni contra acestei tari din Orientul Mijlociu, spun doua surse din sector pentru Reuters. Aceasta achitie risca sa infurie SUA, in conditiile in care India a decis…

- Circa 200 de politisti au intreprins marti dimineata 12 perchezitii in Grande-Synthe (nordul Frantei), la sediul asociatiei "Centrul Zahra Franta" si la domiciliile principalilor lideri ai acesteia, ca urmare a "sustinerii lor accentuate pentru mai multe organizatii teroriste", a anuntat prefectura…

- Autoritatile daneze au inchis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters.Podul Oresund, care face legatura intre Danemarca si Suedia, precum si Marele Pod de…

- Turcia nu iși dorește sa aiba dispute cu Statele Unite, a declarat joi ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, adaugand ca cele doua state pot depași conflictul, dar nu prin abordarea actuala a Washingtonului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Putem depași problemele…

- Autoritațile din Iran au arestat 67 de persoane intr-o operațiune de combatere a infracțiunilor financiare și a corupției, in contextul in care țara se confrunta cu sancțiuni noi impuse de catre Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Autoritațile au inființat mai multe Curți Speciale…

- Autoritatile din Venezuela au anuntat ca au retinut sase persoane suspectate ca ar fi implicate in atacul cu drone incarcate cu exploziv, ce l-a vizat pe presedinte Nicolas Maduro, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rudele unei femei si ale unui barbat care si-au pierdut viata saptamana trecuta in incendiile de langa Atena au decis sa dea in judecata autoritatile statului, pompierii si politia in legatura cu decesul celor doi, a indicat miercuri o sursa judiciara citata de Reuters. Autoritatile pot fi…