- Casa Alba a contractat un nou avocat principal pentru presedintele SUA, Donald Trump, in locul lui Don McGahn, a carui plecare din functie a fost anuntata la finele lui august, informeaza vineri Xinhua si EFE. Secretara de presa a Casei Albe, Sarah Sanders, a comunicat joi ca McGahn va fi inlocuit cu…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu a baut niciodata alcool. Declaratia vine in contextul in care Brett Kavanaugh, candidatul lui Donald Trump la Curtea Suprema, a afirmat, in timpul audierii sale din Comisia Juridica a Senatului american, ca ii place sa bea bere. "Nu sunt un consumator…

- Presedintele american, Donald Trump, a decis joi sa amane pentru saptamana viitoare intalnirea sa foarte asteptata cu adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta rusa desfasurata de Robert Mueller, transmite AFP preluata de Agerpres. "Presedintele a vorbit…

- Casa Alba a declarat vineri ca decizia lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, de a pleda vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu are nicio legatura…

- Președintele Donald Trump susține ca suspendarea sa ar duce la prabușirea piețelor americane și fiecare cetațean ar avea de pierdut bani din acest lucru. Declarațiile liderului de la Casa Alba vin in contextul in care se discuta tot mai mult despre o procedura de demitere a sa. In timpul unui interviu…

- In mod evident, in defensiva, Trump a avertizat ca pietele ''se vor prabusi" daca el ar fi demis. "Toata lumea vede ce se intampla la Ministerul Justitiei. Pun acum intotdeauna cuvantul 'dreptate' intre ghilimele'', a spus presedintele american pentru canalul Fox News. Trump ii reproseaza…