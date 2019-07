Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu a declarat, pentru RFI, ca PSD „nu a fost niciodata intr-o situatie atat de grava ca acum". ”Nu putem vorbi despre oameni care au fost apropiati de Liviu Dragnea si oameni care au fost mai putin apropiati, ca si primul-ministru a fost apropiat de Liviu Dragnea, doar a fost propunerea…

- Consilierul premierului Viorica Dancila pe probleme economice, Darius Valcov, și-a depus demisia din Guvern. Demisia lui Valcov vine dupa ce premierul Viorica Dancila a inceput inlaturarea din Guvern a apropiaților lui Liviu Dragnea, saptamana trecuta fiind eliberata din funcție și Anca Alexandrescu,…

- Premierul Viorica Dancila a semnat decizia privind demiterea Ancai Alexandrescu din Guvern, consilierul impus de Liviu Dragnea. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu va fi data afara si din functia de la PSD, acolo unde coordona comunicarea partidului.

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat luni ca Partidul Social Democrat trebuie sa recunoasca decizia luata de justitie in privinta presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, si sa gaseasca solutii pentru a merge mai departe, ca partid aflat la guvernare. "Trebuie sa judecam la rece si…

- "Evenimentele de ieri de la Iasi sunt, in opinia mea, o tentativa de mutare in strada a unei campanii parlamentare care trebuie dusa prin intermediul ideilor. Nu cred ca e bine sa dezbatem prin intermediul mitingurilor, mai ales ca mitingurile prin natura lor induc declaratii cu o nota mai militanta,…

- Niculae Badalau, ministrul Economiei, a lansat un atac la adresa lui Razvan Cuc, ministru al Transporturilor si unul dintre politicienii promovati constant de Liviu Dragnea. De altfel, Cuc este deputat de Giurgiu, dar acum s-a mutat la filiala PSD Neamt, in conditiile in care e in conflict cu Badalau.

- Potrivit agendei, seful statului ar urma sa se consulte cu reprezentantii PSD de la ora 11,00 si cu cei ai ALDE de la ora 12,00. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va participa la aceste consultari, dar ca va fi desemnata o delegatie din partea partidului. El a declarat joi seara…

- Dancila a facut aceste precizari intr-o conferinta de presa sustinuta la inaugurarea noului sediu al Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea al Garzii de Coasta."As dori ca astazi sa vorbim despre investitii, am vorbit foarte mult despre Justitie. Cred ca oamenii sunt interesati mai mult…