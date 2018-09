Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat intr-o localitate din județul Dambovița, intr-o gospodarie in care au murit doi porci.Directorul DSVSA Dambovița, Sandu Tolea, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca autoritațile au fost alertate de un barbat din localitatea Lucieni,…

- Izbucnirea, extinderea epidemiei de pesta porcina africana și sacrificarea animalelor a starnit in social media o mulțime de controverse și ingrijorari. Iata ce se intampla in organism daca mancam carne de porc infestata. Pesta porcina africana este o boala virala produsa de virusul Asfarviridae, care…

- Pesta porcina africana a devenit, recent, printre cele mai discutate subiecte in spațiul public, in Romania. Despre posibilitatea contaminarii cu pesta porcina se vorbește, insa, de un an și jumatate. Boala deosebit de grava in randul porcilor ar putea duce, intr-un final, la dispariția porcilor.

- • O alarma falsa a pus pe jar reprezentantii DSVSA, la sfarșitul saptamanii trecute Violeta Stoica Stare de alerta preventiva, așa ar putea fi denumita situația in care se afla, in aceasta perioada, autoritațile județene și, in special, reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța…

- Veterinarii au confirmat ca porcul mort intr-o gospodarie din cartierul Obor din municipiul Braila era infectat cu virusul pestei porcine africane. Ei au dispus uciderea preventiva a celorlalti porci din gospodarie, insa masura exterminarii tuturor porcilor din oras (oficial, ar exista 150 de capete,…

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat in localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. Virusul a fost depistat intr-o gospodarie taraneasca unde erau crescute mai multe animale pentru vanzare.

- DSVSA a anuntat ca vineri, 29 iunie 2018, s-a aprobat Strategia de Supraveghere, Prevenire si Control a Pestei Africane Porcine, dupa aparitia, in judetele Tulcea si Satu-Mare, a cazurilor de pesta porcina africana, atat la porcii mistreti, cat si la cei din gospodariile populatiei.

