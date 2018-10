Stiri pe aceeasi tema

- Viceguvernatorul BNR Liviu Voinea a declarat ca tinta de inflatie va fi atinsa si anul acesta, Banca Nationla estimand o rata a inflatiei la finele lui 2018 de 3,5%. "In ce priveste stabilitatea preturilor, tinta noastra de inflatie este de 2,5%, plus, minus 1%. Aceasta tinta a fost atinsa…

- Viceguvernatorul BNR Liviu Voinea a declarat ca tinta de inflatie va fi atinsa si anul acesta, Banca Nationla estimand o rata a inflatiei la finele lui 2018 de 3,5%. "In ce priveste stabilitatea...

- "In ce priveste stabilitatea preturilor, tinta noastra de inflatie este de 2,5%, plus, minus 1%. Aceasta tinta a fost atinsa in anul 2017, a fost 3,3% si va fi atinsa si in anul 2018, cand estimam ca inflatia la sfarsitul anului va fi 3,5%, va fi atinsa si in anul 2019, cand estimam ca va fi 3%",…

- Gica Hagi a rabufnit: ”Razvan Lucescu a zis ca suntem in lumea a treia. Nu, suntem in lumea a patra! Asta se cheama diversiune”. Gica Hagi a fost un car de nervi dupa eșecul cu FCSB. A dat primul recital la interviurile de dupa meci , dar a continuat la conferința de presa. Ținta lui Gica Hagi au fost…

- Liberalii au intins o capcana ministrului Carmen Dan și a șefilor Jandarmeriei, dar acum sunt pe punctul de a cadea singuri in ea. Și, odata cu ei și președintele Kalus Iohannis. Subiectul suspendarii actualului președintele a fost reinviat zilele trecute, iar incidentele din 10 august și poziționarile …

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a fost extrem de binedispus in aceasta seara, la sosirea pe Arena Naționala pentru duelul cu Poli Iași. Latidundiarul a starnit hohote de ras ironizand recenta greșeala de pronunție a Ministrului Justiției, Tudorel Toader, apoi a anunțat ca va mai aduce in…

- "A face pace pe teritoriul romanesc este o tinta pentru mine. In 1990, scriam niste articole si ziceam ca, pentru noi, pacea abia acum se semneaza, dupa razboiul al doilea (...) Pana in 1990 am fost sub ocupatie romaneasca, mai rea decat cea sovietica.In 1990 am zis ca se termina razboiul, dar am…

- „Presedintele Trump a fixat o noua tinta - 4%. El a plecat dupa acest anunt”, a afirmat presedintele Bulgariei, Rumen Radev. „NATO nu este un loc in care se poate cumpara securitatea. Dar, pe de alta parte, presedintele Trump are dreptate, fiecare tara ar trebui sa isi dezvolte capacitatile iar faptul…