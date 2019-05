Stiri pe aceeasi tema

- FACEBOOK A PICAT. Facebook e raportat a fi picat pe mobil și desktop. Nici Instagram, rețea deținuta de Facebook a picat in Romania. Conform site-ului downdetector.com care primește rapoarte de la utilizatori raporteaza probleme in toata țara. E prima oara in ultima luna cand Facebook a picat pe…

- Real Madrid și Manchester United negociaza transferul lui Paul Pogba (26 de ani). „Galacticii" ar fi foarte aproape de o ințelegere, anunța Telefoot. Sursa din Franța susține ca discuțiile nu sunt recente și ca deja sunt spre finalizare. Suma de transfer ar fi de 150 de milioane de euro. Ceea ce inseamna…

- Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui, au efectuat marti, 16 aprilie, 16 perchezitii domiciliare, la persoane banuite ca fac parte dintr-un grup infractional organizat, care ar fi actionat pe teritoriul…

- Agence France-Presse informeaza ca François-Henri Pinault, președintele și CEO al grupului internațional Kering, care deține marci precum Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga și Alexander McQueen, a promis 100 de milioane de euro pentru reconstrucția Notre-Dame.Președintele Franței a anunțat…

- Un francez care și-a construit un castel trebuie acum sa-l darame in cel mult un an și jumatate. Asta dupa ce justiția a decis ca proprietatea a fost ridicata ilegal. Valoarea castelului este de 57 de milioane de euro.

- Franța este renumita pentru rețeaua de castele care strabate toata țara, însa un francez care și-a construit o vila în stil renascentist a stârnit valuri. Instanța l-a obligat sa demoleze cladirea ”Chateau Diter” estimata la nu mai puțin de 64 de milioane de dolari,…

- Scenariu desprins parca din filmele de comedie, la Iași. Un barbat cu doar patru clase a reușit sa pacaleasca funcționarii de la Direcția de Finanțe sa ii vireze in conturi nu mai puțin de 2 milioane de lei, bani care nu i se cuveneau. Barbatul a falsificat nu mai puțin de 17o de tranzacții financiare.Citește…

- Un tanar de 19 ani a fost lovit cu barosul in cap de prietenul sau, dupa ce a refuzat oferta acestuia de a face schimb de iubite pentru o noapte. Tanarul lucra in constructii si venise in vizita la iubita sa, o fata din suburbia Rediu a municipiului Vaslui. Surprins de oferta pe care i-a facut-o prietenul…