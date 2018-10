Pastorul american Andrew Brunson va fi adus inapoi in Statele Unite de armata americana via Germania, a declarat un important oficial de la Casa Alba, citat de CNN, relateaza dpa. Oprirea in Germania se va face pentru o evaluare completa a starii de sanatate a pastorului Brunson, la baza fortelor aeriene americane din Ramstein, a precizat CNN. Presedintele american Donald Trump a confirmat eliberarea pastorului Brunson in cateva mesaje pe Twitter. 'Gandurile si rugaciunile mele se indreapta catre pastorul Brunson si speram sa revina in curand in siguranta acasa!', a scris Trump. 'Pastorul…