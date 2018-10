Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul turc a cerut vineri ridicarea masurii arestului la domiciliu si a interzicerii parasirii teritoriului Turciei impuse pastorului american Andrew Brunson, in cadrul unei noi audieri in procesul sau, relateaza AFP, Reuters si dpa. In cazul in care cererea parchetului va fi acceptata de instanta…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din arestul la domiciliu a pastorului american Andrew Brunson, aflat in centrul unui scandal diplomatic intre Ankara si Washington, relateaza Reuters. Decizia...

- Focuri de arma au fost trase asupra ambasadei SUA de la Ankara, au informat luni dimineata posturile de televiziune Haberturk si CNN Turk, citate de dpa. Focurile de arma, trase dintr-un vehicul in miscare, au lovit cabina agentilor de baza, insa nimeni nu a fost ranit. Atacatorul sau…

- Statele Unite sunt pregatite sa ia noi masuri contra guvernului turc daca Ankara nu il va elibera pe pastorul american Andrew Brunson, conform Secretarului Trezoreriei, Steven Mnuchin, scrie Politico.

- Casa Alba a caracterizat miercuri drept 'regretabile' sanctiunile economice anuntate de Turcia in replica la cele adoptate de SUA, care au facut din nou apel la eliberarea imediata a pastorului american Andrew Brunson, relateaza AFP. 'Tarifele vamale ale Turciei sunt cu siguranta regretabile…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a respins preocuparile legate de deprecierea lirei, indemnandu-i pe turci sa ”nu-si faca griji”, declaratie ce survine in contextul in care moneda nationala a inregistrat scaderi record in ultimele saptamani pe fondul unei crize diplomatice cu SUA, relateaza Reuters,…

- „Ne este imposibil sa acceptam aceasta mentalitate evanghelista si sionista si acest ton amenintator din partea Statelor Unite“, a declarat Erdogan, raspunzand unor intrebari ale unor jurnalisti, la Ankara. „Sa ne scuze, dar noi nu dam credit acestui tip de limbaj amenintator“, a adaugat el, apreciind…

- Pastorul american Andrew Brunson a fost plasat in arest la domiciliu in Turcia, dupa ce a fost incarcerat aproape doi ani, in urma unor acuzatii de ”terorism” si ”spionaj”, ceea ce a afectat relatiile intre Ankara si Washington, relateaza AFP, preluata de news.ro.Aceasta evolutie neasteptata…