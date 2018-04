Stiri pe aceeasi tema

- In Joia Mare se praznuieste Cina cea de Taina, cea la care s-a instituit Taina Sfintei Impartasanii numita si Euharistia, spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda, evenimentele consemnate in Noul Testament. Cina cea de Taina,…

- Pastorala de Sfintele Paști 2018: Mesajul Patriarhului Daniel. Creștinii ortodocși se pregatesc de cea mai mare sarbatoare a Bisericii: Invierea Domnului sau sarbatoarea Paștilor. De fapt, Paștele este sarbatoarea inchinata Invierii Domnului din morți. Paștele creștin este trecerea de la moarte la viața…

- SCRISOARE PASTORALA LA SARBATOAREA INVIERII DOMNULUI Invierea Domnului și unitatea Bisericii Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Ramnicului, Har, mila și pace de la Dumnezeu Tatal, Fiul și Sfantul Duh,iar de la noi parintești binecuvantari!…

- A privit "cu dragoste" la tanarul dregator care implinise toate poruncile inca din tinerete (Marcu 10, 17-22). A vazut in Natanael un "israelit in care nu este viclesug" (Ioan 1, 47). Femeia cananeianca i-a smuls o exclamatie de uimire: "O, femeie, mare este credinta ta" (Matei 15, 28). Daca Domnul…

- Postul Mare a fost randuit de catre Biserica atat pentru pregatirea celor care primeau Botezul crestin de Pasti, cat si ca mijloc de sporire duhovniceasca a credinciosilor, pentru intampinarea Patimilor si a Invierii Domnului. Totodata, aminteste de postul de patruzeci de zile tinut de catre Mantuitorul…

- Duminica Infricoșatoarei Judecați (a lasatului sec de carne) Matei 25, 31-46 Zis-a Domnul: Cand va veni Fiul Omului intru slava Sa și toți sfinții ingeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna inaintea Lui toate neamurile și-i va desparți pe unii de alții, precum desparte pastorul…

- Natalia Gordienco a avut prima sa apariție publica dupa naștere. Artista a povestit in exclusivitate despre maternitate și a confirmat ca a nascut in decembrie un baiețel. „Ma simt foarte bine, ma simt diferit. Niciodata nu am crezut ca viața se schimba dupa naștere, dar se pare ca e așa. Viața mea…

