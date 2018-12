Pastorala IPS Teodosie la Praznicul Nasterii Domnului 2018: Va indemn sa lucrati permanent la savarsirea faptelor bune fata de semeni

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din de Dumnezeu pazita noastra Arhiepiscopie, har, mila si pace de la Dumnezeu – Tatal, iar de la Noi, arhiereasca binecuvantare Dreptmaritori creștini, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, la „plinirea vremii” (Galateni…

- Parintele Arsenie Boca spunea ca nu putem invinge ispitele doar prin infranarea poftelor. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat…

- Preafericitul Patriarh Daniel a trimis Pastorala de Craciun catre credincioși, iar in mesajul sau acesta ii cheama oameni sa redevina colindatori intru Hristos și arata ca este nevoie de o reinnoire a chemarii fiecarui creștin, cleric sau mirean.Citește și: Rudel Obreja face dezvaluiri HALUCINANTE:…

- † IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Dupa caderea in pacat și dupa alungarea din Rai a stramoșilor…

- Interpreta de muzica populara Sonia Ratiu i-a colindat zilele acestea pe oamenii de la Caminul de varstnici din Baia Sprie. Artista a aratat ca nu poate descrie in cuvinte emotia pe care a trait-o in acest loc si ca privirea varstnicilor i-a adus aminte de bunicul ei. “Nu pot descrie in cuvinte emotia…

- Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit de romani pe 30 noiembrie. Sfantul Andrei este primul chemat la apostolie și cel considerat ocrotitorul nostru, al romanilor, deoarece el i-a creștinat pe daci. Din anul 1995 Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca sarbatoarea Sfantului Andrei sa…

- Un desen vechi de 1.500 de ani ce il reprezinta pe Iisus Hristos a fost descoperit pe peretele unei Biserici abandonate din deșertul izraelian. Aceasta este una dintre cele mai vechi reprezentari ale Fiului lui Dumnezeu.