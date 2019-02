Pastişă sau original? Un posibil Banksy pro-''vestele galbene'' pe un zid din Bordeaux Pastisa sau original? Un desen care evoca ''Fata cu balon'', creatie a artistului britanic Banksy, imbracata de data aceasta cu o vesta galbena si avand bratul ridicat si o mana insangerata a aparut pe un zid din Bordeaux (sud-vestul Frantei), unul dintre bastioanele miscarilor de protest franceze, potrivit AFP.



Desi indoieli serioase planeaza asupra autenticitatii creatiei, opera a provocat controverse printre utilizatorii retelelor de socializare care vor sa creada ca misteriosul artist din Bristol sustine lupta ''vestelor galbene''.



Fotografiat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei luni de contestatii neintrerupte impotriva politicii economice si sociale a presedintelui Emmanuel Macron, 51.400 de oameni s-au mobilizat sambata in intreaga tara, dintre care 4.000 la Paris, potrivit ministerului citat. Saptamana trecuta, 58.600 de oameni manifestasera, dintre care 10.500…

- Consiliul de Stat, cea mai inalta instanta administrativa a Frantei, a refuzat vineri sa suspende utilizarea de catre fortele de ordine a lansatoarelor ''flash-ball'' (LBD) impotriva manifestatiilor, desi in timpul protestelor ''vestelor galbene'' aceste arme au provocat rani grave unor demonstranti,…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…

- Perimetru in jurul Champs Elysees, puncte de filtrare, controale in transportul in comun - festivitațile de Anul Nou vor avea loc sub stricta securitate in inima turistica a Parisului spre care se vor indrepta privitori, turiști și "veste galbene“, la fel ca in Bordeaux sau Nisa, scrie Le Figaro .

- In noaptea de vineri spre sambata, s-a inregistrat al zecelea deces legat de protestele “vestelor galbene”. Un sofer in varsta de 36 de ani a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un camion blocat la un baraj pentru vestele galbene, la intrarea pe autostrada in apropiere de Perpignan, scrie AFP.…

- Un sofer roman a fost atacat de vestele galbene calare pe vaci si lovit cu o bordura direct in cap, in nordul Frantei. Audiat de politie, romanul a fost sfatuit sa depuna plangere impotriva agresorilor. Joi, la 2:30, politia franceza a fost chemata in apropiere de Rouen, in nordul Frantei, acolo unde…

- Invitat in platoul Romania TV, Christian Ciocan, comisar-șef de poliție, a facut declarații bomba! Acesta a marturisit ca vestele galbene de la Paris nu știu ce vor și ca, pe strazi, se afla Compania Republicana de Securitate. Christian Ciocan, dezvaluire șoc "Vestele galbene…

- Meciurile din Franța, amanate din cauza „vestelor galbene”. Și partidele de la Euro 2018 de handbal feminin au fost reprogramate. Cele sase meciuri din etapa a 17-a a campionatului Frantei, programate pentru acest weekend insa amanate la cererea autoritatilor din cauza mobilizarii „vestelor galbene”,…