Pastilele cu care românii își riscă viața De pe etichete, aflam ca produsele ne-ar scapa de anumite dureri, ca vindeca boli sau regleaza activitatea fizica sau psihica, scrie ProTV. Multe insa nu sunt verificate, asa ca nu se stie exact ce contin. Producatorii sunt obligati sa notifice autoritatile din Romania atunci cand le pun in vanzare, dar dupa aceea, nu este clar ce autoritati ar trebui sa verifice continutul si efectele lor. In tot acest timp, legea care ar trebui sa le reglementeze zace in Parlament de 7 ani. Cei care citesc eticheta sau prospectul unor suplimente alimentare afl[ ca sunt pastile sau ceaiuri miraculoase, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

