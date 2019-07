Pastila de fericire Sunt la moda distopiile, in literatura, in film, pentru ca lumea are tot mai multe spaime legate de viitor si e tot mai depresiva. Și iși imagineaza tot ce e mai rau, așa cum se intampla in utopiile negative, numite distopii sau kakatopii (foarte sugestiv termenul). Desi acum omul beneficiaza din plin de toate progresele […] Articolul Pastila de fericire apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

