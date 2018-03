Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca in perioada 07-26 martie 2018, sunt așteptate dosarele de nominalizare pentru Gala Premiilor in Sanatate 2018, ediția a V-a.

- Din 1 iunie 2018, la nasterea copilului, familiile ar putea fi asigurate cu seturi de bunuri, necesare bebelusului in primele luni de viata. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale de la Chisinau propune spre consultari publice un proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului…

- De la 1 aprilie 2018, pensiile vor fi indexate 6,6% in Republica Moldova. Cel putin asa reise din cresterea prognozata anuala a indicelui preturilor de consum pentru anul precedent, transmite IPN cu referire la proiectul deciziei Guvernului, propus de catre Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- Ziua de simbata in aceasta saptamina este declarata una lucratoare, iar asta pentru ca printr-o decizie a guvenului ziua de 9 martie este declarata zi de odihna, noteaza Noi.md. Astfel, bugetarii vor avea saptamina viitoare o mini-vacanța de patru zile (8-11 martie). Ministerul Sanatații, Muncii și…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul. Legea mai prevede ca angajatii care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu…

- Premierul Pavel Filip afirma ca este loc de o ieftinire cu 9% a medicamentelor. În deschiderea ședinței executivului, premierul și-a motivat așteptarile prin aprecierea leului în raport cu dolarul, care trebuie sa atraga o micșorare a prețurilor la produse și servicii.…

- O Unitate de Primiri Urgente va fi construita in cadrul Institutului de Medicina Urgenta din Chișinau. Iar Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic municipal Balți va fi reconstruita, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Intr-un raspuns oferit Agenției de Presa IPN,…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- "Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au fost inregistrate in cazul celor care cu functii mari. Aici este vorba despre sefii de centre din asistenta sociala, de personalul din DSP-uri, functionarii publici si cei din conducere. Am mai avut probleme cu directorii economici din spitale, cu directorii…

- Aceasta pastila te vindeca de gripa intr-o singura zi. O pastila care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare a primit, vineri, autorizația autoritaților din sanatate in Japonia, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din SUA din ultimii ani, transmite USA Today . Un studiu…

- Jung Ki-joon, coordonatorul politicilor economice de reglementare din Coreea de Sud, a fost gasit mort in casa lui, la varsta de 52 de ani, potrivit Wall Street Journal. Cauza principala identificata de autoritati a fost infarctul, insa anumite neconcordante ii indeamna pe politisti sa continue…

- Centrul National de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca are la balanța 366 de ambulanțe. Doar cinci dintre acestea, care au fost cumparate anul trecut, corespund tuturor cerințelor. Celelalte au in mare parte un grad avansat de uzura, iar 23 de ambulanțe se cer a fi casate. Datele au fost oferite…

- Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca detine 366 de ambulante. Doar cinci dintre acestea, care au fost cumparate anul trecut, corespund tuturor cerintelor. Celelalte au in mare parte un grad avansat de uzura, iar 23 de ambulante ar trebui casate. Datele au fost oferite IPN…

- Decesul femeii de 57 de ani, survenit in urma gripei, a pus pe jar atat spitalele cat și unitațile de invațamant din județ. Ministerul Sanatații a transmis sa se ia masuri pentru a preveni eventualele imbolnaviri cu gripa. Reprezentanții ministerului spun ca este necesar ca in gradinite si școli, in…

- Gripa face ravagii in acest moment in toata lumea. Numai in Romania au fost inregistrate 45 de decese. In SUA și in Japonia a fost declarata deja epidemie de gripa. Vestea buna este ca cercetatorii cauta soluții astfel incat virusul gripal sa nu mai faca probleme.

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Alina Zaghitova, in varsta de doar 15 ani, a reusit un program perfect, pe muzica din filmul Black Swan (Lebada neagra). Ea a devansat-o pe compatrioata sa Evghenia Medvedeva, dubla campioana mondiala si, totodata, prima care doborase recordul in programul scurt de…

- Mai multor angajați din anumite structuri bugetare ale Republicii Moldova le va fi interzis prin lege sa participe la greve. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune modificarea Nomenclatorului unitaților, sectoarelor și serviciilor al caror salariați nu pot participa la greva. Prin…

- A fost confirmat cel de-al doilea caz de rujeola de import din Odesa, Ucraina, anunta Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Bolnava este o fetita de 7 ani cu domiciliul in or. Rișcani, care, in perioada 1 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018, s-a aflat cu parinții in or. Odessa, Ucraina, unde…

- Un adolescent de 17 ani, domiciliat temporar în Chișinau, a decedat ieri spitalul „V. Ignatenco” din cauza gripei, fiind internat acolo cu o zi mai devreme, transmite ziarulnational.md Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca baiatul s-a adresat la Serviciul…

- Observați încalcarea normelor deontologice la prescrierea medicamentelor? Semnalați aceste cazuri! Este îndemnul Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, care a lansat un numar de telefon la care pot fi facute reclamațiile: 022-72-10-10. Masura vine dupa reținerea…

- Un studiu aflat in stadiu avansat asupra unor pacienti cu gripa din Japonia si SUA a relevat ca administrarea medicamentului produs de Shionogi & Co. distruge virusul intr-un interval mediu de 24 de ore. Prin urmare, vindecarea este mult mai rapida decat in cazul oricarui alt medicament de pe piata.…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a revinit cu informații suplimentare, referitor la cauza decesului copilului de patru luni, din raionul Soroca. Potrivit concluziilor Centrului de Medicina Legala, cauza decesului este „Asfixia mecanica prin obturarea cailor respiratorii cu conținut…

- Numarul persoanelor care se imbolnvesc de gripa si rujeola in Romania continua sa creasca, iar medicii insista asupra necesitatii vaccinarii in amandoua cazurile. In ceea ce priveste infectiile respiratorii acute, in saptamana 22 – 28 ianuarie, la nivel national au fost inregistrate aproape 87.500 de…

- 12 cazuri de gripa clinica sezoniera s-au inregistrat saptamina trecuta in țara, astfel numarul acestora este sub gradul epidemiologic, transmite MOLDPRES. Potrivit Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, in aceasta perioada au fost raportate peste o mie de cazuri noi de infecții acute…

- In urma examinarii petitiei celor 98 de femei care au declarat ca au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical, Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) reactioneaza, noteaza NOI.md. Astfel, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Ministerului spun ca au elaborat…

- In centrele perinatale din tara vor fi amenajate spatii speciale unde parintii isi pot organiza individual evenimentul de externare. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale informeaza ca s-a autosesizat din relatarile mai multor mame de pe retelele de socializare privind prestarea de servicii…

- Un grup de mame, in frunte cu actrița Ionela Hadarca au facut o solicitare catre mai multe persoane și instituții publice, printre care prim-ministrul Pavel Filip și Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, in care cer reglementarea clara a procedurii de externare din maternitate.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune majorarea pina la 5645 de lei a indemnizației unice acordate la nașterea copilului, comunica NOI.md. Un proiect de hotarire in acest sens a fost inaintat spre aprobare. Inițiativa prevede majorarea cuantumului indemnizației unice cu 345 de lei.…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat pe cazul copilului decedat in circumstanțe necunoscute și informeaza ca potrivit rezultatelor preventive ale examinarii medico-legale a cadavrului s-a stabilit diagnosticul de „Sindromul morții subite a sugarului".

- Dupa ce saptamana trecuta o declarație a femeilor care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova in domeniul prenatal a fost depusa la Guvern și la Ministerul Sanatații, Muncii și Potecției Sociale, secretarul de stat de la Minister, Boris Gilca, a declarat „Ministernul…

- Un grup de mame, care ar fi avut de suferit în urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova, au depus astazi o declarație la mai multe instituții ale statului prin care au prezentat mai multe revendicari, transmite MOLDPRES. La declarație au fost atașate istoriile…

- Vladislav Bordeianu Liceele din Chișinau refuza sa participe la vaccinarea fetelor impotriva Papilomavirusului uman (HPV)) cu dubiosul vaccin Gardasil. Pe data de 5 decembrie anul trecut, Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a anunțat o campanie de vaccinare a fetelor din Moldova de noua-zece…

- Șase persoane au fost sancționate în urma anchetei interne desfașurate de Institutul Mamei și Copilului (IMC) și Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale privind cazul femeii care a avortat singura în veceu. Este vorba despre șeful Secției ginecologie, moașa principala a secției,…

- Mai multi angajati din cadrul Institutului Mamei și Copilului au fost suspendati astazi din functie dupa ce o pacienta i-a acuzat de neglijenta si a spus ca a avortat singura in veceul spitalului. Cazul este investigat si de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), care a inițiat…

- Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie si Reabilitare din municipiul Chișinau va fi reorganizat. Din întreprindere de stat, va deveni instituție publica, iar calitatea de fondator va fi exercitata de catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Prevederi în…

- Unele categorii de cetațeni vor putea ieși la pensie, odihna bine meritata, cu 10 ani mai devreme, decit de obicei Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune revizuirea listei profesiilor cu condițiile de munca deosebit de daunatoare și dificile. In total, lista include aproximativ o…

- Sezonul rece favorizeaza aparitia unor boli, asa numite boli de „sezon”: guturaiul, virozele respiratorii, pneumopatiile, gripa, afectiuni acute din sfera ORL, dar si acutizarea unor boli cronice cu care pacienții au fost diagnosticați in trecut. Incidența lor este crescuta in acest sezon din cauza…

- Centrul de Cercetari Demografice în parteneriat cu Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale și UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, au lansat „Indicele Integral Teritorial de Securitate Demografica: dinamica în anii 2014-2016”. Acesta prezinta situația demografica…

- Circa 160 de copii și-au exprimat viziunile lor privind impactul migrației asupra Republicii Moldova, prin intermediul desenului, in cadrul concursului „Migrația in ochii copiilor”, lansat de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale in parteneriat cu Misiunea Organizației Internaționale pentru…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, in comun cu reprezentanții unor organizații neguvernamentale specializate in protecția drepturilor copilului și Misiunea USAID in R. Moldova au evaluat, in ultimii patru ani, șapte scoli-internat din R. Moldova . Cinci dintre acestea au fost inchise,…