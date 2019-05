Muzeul Satului Maramureșean din Sighetu Marmației a gazduit, in a treia zi de Paște, cea de-a VI-a ediție a deja tradiționalului eveniment “Paști in Maramureș”. Evenimentul reprezinta un simbol al bucuriei care ne-a adus-o Invierea Domnului, o dovada a pastrarii cu sfințenie a costumului popular, al cantecului și jocului, al tradițiilor stramoșești. Fiecare comuna, fiecare […]