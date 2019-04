PAȘTI 2019. Procesiune de Florii pe străzile Capitalei Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti procesiunea de sarbatoarea Floriilor in Biserica Catolica de rit latin va fi condusa de arhiepiscopul mitropolit Ioan Robu si de episcopul auxiliar Cornel Damian, episcopii Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti. Procesiunea va incepe cu un moment de rugaciune, la ora 14,00, in Piata Vladimir Ghika, din apropierea Bisericii "Preasfanta Inima a lui Isus". Dupa ce Ioan Robu va binecuvanta ramurile pe care cei prezenti le vor purta in mana pe strazile Capitalei, credinciosii, preotii si episcopii vor porni in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Moartea a milioane de oameni nevinovați nu trebuie minimalizata, iar atrocitațile razboiului nu trebuie sa-și gaseasca locul în campania electorala a vreunui partid”, susține ambasadorul Israelului la București, David Saranga, ca reacție la postarea lui Andrei Caramitru în care…

- PNL își propune la alegerile europarlamentare un scor între 25 și 30%, dar „cât mai aproape de 30%, cel puțin un vot în plus fața de PSD și 10 europarlamentari”, a declarat miercuri, într-un interviu pentru HotNews.ro, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.Mureșan,…

- Se inmultesc pagubele diplomatice dupa anuntul facut de Viorica Dancila in SUA privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel. Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a trezit in situatia de a fi amanat fara explicatii de omologii din Maroc, pe care urma sa-i intalneasca in urmatoarele zile. Asta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți seara, ca iși menține poziția privind necesitatea mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim și crede ca acest lucru nu va afecta relațiile cu statele arabe. ”Imi mențin punctul de vedere. Cred ca acest lucru trebuie sa ni-l asumam. Ca fiecare…

- Biserica Catolica a anunțat programul Papei Francisc, care va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019. „Vineri, 31 mai 2019, in jurul orei 08:00, Papa Francisc va pleca cu avionul de la Roma spre Bucuresti, iar in jurul orei 11:30 va sosi pe Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni din…

- Dorința declarata de a realiza ceva in folosul țarii, dar poate ca și avantajele de ordin financiar și social i-au facut pe mulți sportivi importanți sa intre in politica. Unii s-au imbarcat in aceasta aventura o singura data, alții au renunțat doar pentru a se razgandi ulterior. Ilie Nastase Din aceasta…

- "Ne-am intalnit la o manastire in Bucuresti unde se face Sfanta Liturghie in fiecare zi. Acolo cand eu eram la strana si cantam, o singura persoana s-a impartasit in ziua aia: Codruta. Si eu daca sunt intrebat de Codruta, va spun era o fetita cand erau toti balaurii cu ea: Costescu, Coldea, Maior.…

- Cristian Balaj era din februarie 2017 consilier al ministrului Tineretului si Sportului. "Cristian Balaj va conduce in urmatorii ani forul guvernamental care se ocupa de combaterea dopajului si mentinerea unui sport cat mai curat. In varsta de 48 de ani, Cristian Balaj a fost arbitru FIFA,…