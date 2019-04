Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7000 de companii sunt focusate, in aceste zile, sa produca și sa vanda cozonaci și alte tipuri de prajituri pentru masa de Paște a romanilor. Este un business extrem de profitabil, cu o marja de profit ridicata, care exploateaza tradițiile și obiceiurile de consum specifice romanilor.Citește…

- Aflat la cea de-a 20-a editie, Forumul de Arhitectura si Inginerie SHARE Bucuresti prezinta anul acesta, intr-o sectiune speciala a evenimentului, cele mai importante proiecte arhitecturale care urmeaza sa fie dezvoltate in Romania in urmatorii trei ani. In jur de 60 de lucrari de arhitectura, cu o…

- Cu peste 150 de startup-uri în care a investit pâna acum (printre care TikTok), unul dintre cele mai mari fonduri de investitii din China începe o noua vânatoare de startup-uri, cu un buget de investitii de 570 de milioane de dolari.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat vineri seara, intr-o emisiune, ca administratorii celor sapte fonduri de pensii private din Romania nu vor pleca din Romania, deoarece „este un business foarte profitabil pentru ei”.

- Florile oferite doamnelor si domnisoarelor de 8 Martie costa peste 20 de milioane de euro, in conditiile in care cel putin o treime dintre acestea primesc un buchet care costa, in medie, 30 de lei, se arata intr-un studiu intocmit de o companie de consultanta, dat joi publicitatii. Potrivit cercetarii,…

- Afacerile cu flori înregistreaza, în aceste zile, cele mai ridicate vânzari. Un calcul simplu arata ca florile oferite doamnelor și domnișoarelor de 8 Martie costa peste 20 milioane de euro, daca luam în calcul ca macar o treime dintre acestea primesc un buchet care costa, în…

- ​Românilor le place shoppingul nu doar cu ocazia zilelor speciale, întrucât 56% dintre aceștia își cumpara haine, încalțaminte sau accesorii vestimentare de cel puțin câteva ori pe luna, cu 7% mai mulți decât anul anterior, arata un studiu MKOR Consulting.Citeste…

- O aplicație dezvoltata de doi antreprenori britanici a devenit primul unicorn din domeniul sanatații mintale din lume. Aplicația Calm, care ofera o selecție de povești audio pentru adulți, muzica pentru calmare, tutoriale de meditație și videoclipuri și muzica care ajuta la reducerea anxietații, a adus…