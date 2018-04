Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, pe 8 aprilie, creștinii ortodocși serbeaza Paștele, la o saptamana diferența de cel catolic. Aceasta este una dintre cele mai importante sarbatori și prin ea se reamintește de Invierea Mantuitorului din morti, care inseamna temelia invataturii de credinta crestina. Acest moment important…

- Centrul de Informare si Relatii Publice al Politiei Romane a transmis, joi (5 aprilie), un comunicat de presa in care a anuntat efectivele si masurile ce vor fi luate in perioada urmatoare. Comunicatul titra: „Sarbatoarea Nasterii Domnului, in liniste si siguranta”. „SARBATOAREA NASTERII DOMNULUI, IN…

- Deși sarbatoarea de anul acesta inca nu a trecut, mulți creștini se intreaba deja cand pica Paștele in 2019. Creștin-ortodocșii și creștin greco-catolicii se pregatesc sa celebreze duminica Paștele, dupa ce romano-catolicii și protestanții au sarbatorit Invierea lui Christos duminica trecuta. Daca te…

- Iuliana Tudor muncește de Paște. Dupa slujba de Inviere și o masa copioasa in compania familiei sale, vedeta Televiziunii Romane are de onorat un contract, așa ca seara de 8 aprilie o prinde pe scena. Iuliana Tudor, una dintre prezentatoarele emblematice ale TVR 1, se imparte intre cei dragi și obligațiile…

- Elena Udrea trece prin momente grele pentru orice femeie insarcinata. Dupa ce a anuntat ca este insarcinata cu gemeni, aceasta a primit o lovitura grea. In februarie, Elena Udrea a pierdut unul dintre copii, iar medicul care o are in evidenta i-a recomandat sa nu se mai streseze pentru ca exista…

- Credincioșii ortodocși sarbatoresc Paștele 2018, duminica, 8 aprilie, iar una dintre tradițiile pe care aceștia le respecta este vopsirea oualor de Paște. Preluate de crestinism, ouale roșii simbolizeaza sangele varsat de Iisus Hristos și miracolul Invierii Sale, devenind elementul definitoriu al sarbatorii…

- ZILE LIBERE 2019. Este vorba de o vacanța de zece zile libere de Paște. Și asta pentru ca Paștele ortodox pica anul viitor pe 28 aprilie. Cum din acest an, Vinerea Mare e sarbatoare legala și deci zi libera, iar a doua zi de Paști, 29 aprilie, e la fel, zi libera, romanilor nu le va fi greu sa-și…

- Romanii ar putea avea parte de o vacanța uriașa anul viitor, alta decat cea tradiționala de Craciun de la finalul anului sau decat concediul de odihna. Este vorba de o vacanța de zece zile libere de Paște. Și asta pentru ca Paștele ortodox pica anul viitor pe 28 aprilie. Cum din acest an, Vinerea…

- Paștele este cea mai importanta sarbatoare a creștinilor, motiv pentru care romanii se pregatesc temeinic pentru ea. Fie ca sunt superstițioși sau nu, mulți dintre ei respecta numeroasele tradiții și obiceiuri de Paște, incepand cu vopsirea oualor, curațenia de primavara și multe altele. Printre aceste…

- Femeia care a ranit mai multe persoane la sediul YouTube, din California a fost identificata. Numele ei este Nasim Aghdam, o persoana de origine irakiana. Atacatoarea, care a folosit o arma de mana, ar fi vrut sa-și ucida iubitul, potrivit unor surse din ancheta. Femeia a facut mai multi raniti dupa…

- Acum, in anul Centenarului, a treia ediție a evenimentului “Da, eu cred!” organizat de biserica Ekklesia Arad are exact scopul de a uni comunitatea. Și de data acesta, “Da, eu cred!” are loc in mijlocul comunitații aradene, in inima orașului, acolo unde se va proclama…

- Da, știm, suntem intr-o goana nebuna de zi cu zi. Intr-o lupta cu timpul prea puțin, cu multele lucruri pe care le avem de facut, cu responsabilitațile, fricile, facturile, cu drumul in fuga intre casa și birou, cu orele din trafic, cu lupta pentru un loc de parcare. Este o lupta cu noi inșine in incercarea…

- Scene revoltatoare la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti! Unitatea sanitara se afla intr-un scandal provocat de atitudinea medicilor de la Unitatea de Primiri Urgenta. O batrana adusa cu ambulanta la spital a fost data afara de medicul de garda pe motiv ca este „o boschetarita”. Intamplarea a…

- Jennifer și Sarah Hart, ambele de 39 de ani, au decedat, dupa ce SUV-ul in care se aflau a plonjat de la o inalțime de 100 de picioare de pe o stanca, pe autostrada Pacific Coast din California de Nord. Dovezile preliminare arata ca accidentul ar fi fost intenționat. In mașina se aflau și șase […] The…

- Floriile reprezinta sarbatoarea care vesteste Pastele, iar in aceasta zi sunt sarbatoriți toți romanii care poarta nume de flori. Din seara Duminicii de Florii, intram in Saptamana Patimilor, care va culmina cu Sfanta zi de Joi, atunci cand a avut loc Cina cea de taina, si cu Vinerea Mare, cand a fost…

- Credinciosii romano-catolici si protestanti celebreaza, astazi, Pastele, cea mai mare sarbatoare crestina. La Vatican, Papa Francisc a rostit, astazi, mesajul Urbi et Orbi – catre Cetate si Catre Lume, traditionala binecuvantare, pe care Suveranul Pontif o adreseaza credinciosilor dupa Sfanta Liturghie,…

- Oana Lis a fost protagonista unui moment halucinant, intr-un restaurant din Capitala. Soția lui Viorel Lis a fost data afara din local. Contrariata, ea și-a intrebat prietenii pe Facebook daca este legal sa i se intample așa ceva. Oana Lis a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook in care a povestit…

- Ortodocșii praznuiesc, azi, Floriile sau Duminica Stâlparilor, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, și sarbatoarea celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier…

- Urari de la Donald Trump pentru catolicii si protestantii care sarbatoresc in acest weekend Pastele. Presedintele american a transmis un mesaj atat pentru crestinii care sarbatoresc Invierea lui Iisus Hristos, cat si pentru evreii care celebreaza eliberarea din sclavia egipteana.

- De la inceputurile timpului, omul a fost preocupat de cateva intrebari mari despre existența sa, iar una din ele, devenita din ce in ce mai clara, pe masura ce am evoluat, a fost legata de viața extraterestra. Eforturile NASA s-au concentrat pe gasirea și, respectiv, contactarea vieții extraterestre…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Poate ai auzit de dimetiltriptamina (DMT). Acesta este un drog care aparent te face sa vezi numai ciudațenii precum extratereștri, demoni sau chiar elfi. Oameni de știința de la Universitatea :Johns Hopkins” spun ca acesta este un lucru comun și vor sa afle mai multe despre efectele DMT-ului. Neurologul…

- VACAN’ȚA DE PAȘTE 2018. In conditiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. VACANȚA DE PAȘTE 2018. Vacanțe scolare 2018: 31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta…

- Eduard Uzunov s-a desparțit de Andreea Caranda, iar acum milionarul, poreclit ”Regele imobiliarelor”, pare decis s-o uite complet pe fosta iubita, ”Colombina”. Motiv pentru care afaceristul și-a redefinit și anturajul. Recent, Uzunov a fost prezent la un eveniment de arta, unde a aparut (poate nu intamplator)…

- Andrei Gheorghe a murit la inceputul saptamanii, iar dorința lui a fost sa fie incinerat. Motiv pentru care familia a ținut cont de ultima sa doleanța. Persoanele care aleg sa fie arse nu au parte de nicio slujba religioasa, insa, in cele din urma, un preot a fost prezent la Crematoriul Vitan Barzești.…

- Se apropie Pastele, asa ca mii de credinciosi ajung in aceasta perioada la Ierusalim, in locul Invierii lui Iisus. Toti se reculeg la Mormantul Sfant iar asta ii ajuta sa se simta mai linistiti si impliniti. Intre turisti sunt si foarte multi romani.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat ca este la curent cu starea vremii, pe care meteorologii de la ANM o transmit, și i-a in calcul inchiderea școlilor in aceasta saptamana. Firea a mai spus ca ține legatura și cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar. Joi și vineri ar urma…

- Fotografa franceza Lise Sarfati a trait in Rusia intre 1989 și 1998, perioada in care a reușit sa captureze o parte din haosul anilor ’90 din Rusia. Sarfati a facut poze in Moscova, Norilsk și Vorkuta și le-a combinat in albumul foto „Acta Est”. Acesta a fost primul album al artistei. Numele a fost…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- Șansele ca Michael Schumacher sa-și revina complet sunt foarte mici. Motiv pentru care familia fostului pilot de Formula 1 este la pamant. Chiar și aceste condiții, rudele au hotarat sa expuna colecția impresionata de mașini a ex-campionului mondial la salonul Motorworld din Koln, din vara. Colecția…

- EXATLON 14 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Cei trei nominalizati sunt Lupu, Roxana și Alina. „Mi-ar parea foarte rau sa plec acasa pentru ca simt ca nu am reușit sa fiu in forma maxima, in care ma știu eu, ca…

- Stephen Hawking a murit astazi dupa o lupta cu scleroza laterala amiotrofica ce a inceput in 1963. Marele om de știința avea 76 de ani. A fost diagnosticat cu ALS in 1963 și ar fi trebui sa moara cațiva ani mai tarziu. Doctorii i-au spus la momentul respectiv ca mai are doar doi ani de […] The post…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Au avut dreptul la nominalizare Alex și Ștefan, care sunt cei doi protejați. “Nominalizarea mea va fi Lupu. In ultima saptamana nu a putut aduce foarte multe puncte…

- Israela Vodovoz a avut o perioada incarcata de evenimente neplacute. Femeia de afaceri se despartise de Liviu Arteni, dupa ani la rand in care i-a suportat abuzurile fizice si psihice. Invitata intr-o emisiune tv, Israela Vodovoz a recunoscut ca problemele din casnicia cu Liviu au marcat-o. A mai dezvaluit…

- Cinstirea Crucii Mantuitorului marcheaza injumatatirea Postului Mare, perioada care conduce catre praznuirea Patimilor si Invierii lui Hristos. De aceea, atat duminica aceasta, cat si intreaga saptamana care o urmeaza, sunt centrate pe inchinarea si contemplarea lemnului de viata facator al Crucii lui…

- Aldi Rizal, un baiețel din Indonezia, a devenit cunoscut in intreaga lume dupa ce a aparut in presa. Micuțul fuma chiar și 40 de țigari in fiecare zi, la varsta de 2 ani. Acesta are acum 10 ani și a reușit, in sfarșit, sa renunțe la fumat. Problema este ca Aldi Rizal a devenit dependent […] The post…

- ANAF este interesata, mai nou, de caștigurile romanilor din tranzacțiile cu monede virtuale. Problema este ca tranzactionarea criptomonedelor e un domeniu nou, incert si lipsit de reglementari, chiar si in alte state, iar identificarea veniturilor ce ar urma sa fie impozitate este extrem de anevoiasa.…

- Cand pica Paștele in 2018. Daca in 2017, credinciosii ortodocsi si cei catolici au sarbatorit in aceeazi zi Pastele, in 2018 vor fi date diferite. In acest an, catolicii vor sarbatori Invierea Domnului cu o saptamana inainte de ortodocși. Cand pica Paștele in 2018. Calcularea datei la care crestinii…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Denisa Nechifor a dezvaluit adevaratul motiv pentru care pleaca din Romania. Fosta iubita a lui Adi Cristea vrea o viața cat mai buna pentru fiica ei și iși deșete o familie. Recent, Denisa Nechifor a declarat ca este pregatita sa paraseasca Romania pentru o viața mai buna și pentru a-și gasi sufletul…

- Victor Slav a acuzat probleme de sanatate dupa ce s-a dat cu placa la munte și s-a accidentat. Deși a venit la una dintre emisiuni in carje, spera ca problema la picior se va vindeca, insa acest lucru nu s-a intamplat. Motiv pentru care prezentatorul TV a ajuns pe mana medicilor. A suferit o intervenție…

- De-a lungul istoriei, Iisus Hristos a fost pictat drept un barbat cu pielea alba, parul șaten-blond și ochii verzi-albaștri, dar adevarul este departe de aceasta imagine, spun specialiștii. Ultimele cercetari au relevat faptul ca, cel mai probabil, Iisus ar fi avut pielea inchisa la culoare și parul…

- Au ieșit la iveala detalii noi despre crima din Chișinau. Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, chiar de fața cu fetița lor de numai trei saptamani. Dupa ce a lasat-o moarta intr-o balta de sange, medicul stomatolog Alexei Mitachi s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii. Verișoara actriței a dezvaluit…

- ​In Coreea de Nord este foarte complicat sa fii om de stiinta, fiindca in orice faci trebuie sa tii cont de ce vrea regimul dictatorial aflat la putere si trebuie sa ai grija ce si cu cine vorbesti. Pentru cercetatorii din tara cu capitala la Phenian schimburile de experienta cu strainatatea sunt ca…

- Poluarea nu este o problema doar pe Pamant, este de asemenea prezenta si in spatiu, unde nenumarate deseuri spatiale orbiteaza planeta, transmite Descopera . De la rachete dezafectate si fragmente din sateliti, milioane de bucati de gunoi spatial se afla pe orbita planetei si ar putea afecta viitoarele…

- Existenta unei biserici ortodoxe al carei patrimoniu este administrat de o asociatie de drept privat, in municipiul Suceava, si raporturile administrative rezultate din aceasta situatie intre preotul care slujeste aici si Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor au condus la o furtuna pe retelele de ...