Paștele sărăciei Nu știu câți v-ați uitat ieri la televizor la știri. O data pe ora, câte un reporter se afla în supermarket și ne explica noua, telespectatorilor, cum dam buluc sa consumam toți banii pe care îi avem pentru sarbatoare. Vine Paștele! Printre rafturile unui supermarket mergea ușor jurnalista, afișând un zâmbet "de împlinire". Nu era multa lume în magazin, dupa cum se vedea în imaginea colorata de produsele aranjate pe rafturi și ambalate în pungi de plastic roșii, galbene, albastre, dar poate nu filmau unde trebuie. Transmisiunea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

