- Rareș Borlea, știut drept Raoul, alunga zvonurile despre dușmania sa cu Paul Surugiu Fuego și in semn de prietenie i-a scris o melodie, careia i-a filmat tot el și videoclip. “Nici vorba sa fi fost vreodata certați. Ne cunoaștem de mici, am avut doar drumuri diferite. Am fost chiar colegi intr-o trupa…

- POVESTE DE SUCCES… Tinutul Vasluiului a dat tarii doua nume mari in folclorul romanesc, Mioara Velicu si Matilda Pascal Cojocarita, dar iata ca vine din urma o tanara talentata si frumoasa. Cosmina Adam calca, cu hotarare, pe urmele celebrelor interprete de muzica populara Mioara Velicu si Matilda Pascal…

- Ciclistul sucevean Constantin Lucutar se implica pentru al treilea an consecutiv in campania Organizatiei "Salvati Copiii" pentru prevenirea mortalitatii infantile. El va parcurge pe bicicleta 1.000 de kilometri in 48 ore, pentru a atrage atentia asupra situatiei mortalitatii infantile si a necesarului…

- Cantareața Natalie Imbruglia e insarcinata pentru prima data la 44 de ani. Vedeta a dat vestea cea mare pe conturile ei de pe rețelele sociale. Ea a anunțat ca a semnat un contract cu o noua casa de discuri, ca in ultimul an și jumatate a scris mai multe melodii si ca abia așteapta sa le lanseze. Apoi…

- Vara aceasta, romanii dau testul ospitalitatii, in cadrul celui mai proaspat show de la Antena 1. Incepand din 5 august, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 17:00, Antena 1 cauta Gazda Perfecta. Prezentatoarea Observator 12, Olivia Paunescu, vorbeste deschis despre ce viața ei din spatele…

- Dupa ce șase polițiști au fost demiși din funcție pentru ca au menționat ca susțin Guvernul Sandu, Gheorghe Cavcaliuc a venit cu un mesaj pentru subalternii sai. Dansul a scris pe pagina sa de Facebook ca vede cum „diferiți actori politici incearca prin diferite metode, inclusiv nu cele mai sincere…

- Pe 26 aprilie 1986 o serie de teste nereușite la reactorul 4 al centralei de la Cernobil, din nord-vestul Ucrainei, a determinat o explozie devastatoare care a ramas in istorie drept cel mai mare accident nuclear de pana acum, scrie yoda.ro.

- Liviu Dragnea a ajuns, luni dupa-amiaza, la Penitenciarul Rahova, unde a fost incarcerat. Va ramane la Rahova timp de 21 de zile, in carantina. Ulterior se va stabili daca va fi transferat si in ce regim de detentie isi va executa pedeapsa. Deocamdata, Liviu Dragnea beneficiaza de ajutorul specialistilor…