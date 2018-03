Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Cugir a aprobat achiziționarea serviciului juridic de consultanța, de asistența și de reprezentare prin incheierea unui contract de servicii juridice cu o societate bucureșteana de avocatura. Demersul are in vedere reprezentarea orașului Cugir in litigiul avand ca obiect anulare act…

- Presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu, a spus marți in cadrul evenimentului PRIA Competition, organizat de PRIAevents si Consiliul Concurentei, ca Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace…

- Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace macroeconomice, respectiv politica fiscal-bugetara a Guvernului si politica monetara a Bancii Nationale, a declarat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan…

- Formatia Iris va sustine un concert pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" al Universitatii „Stefan cel Mare", in data de 7 martie, de la ora 19.00.Pretul unui bilet este de 20 de lei, acestea putand fi achizitionate si on-line de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. Accesul ...

- Vești proaste pentru toți gamerii care au așteptat luni la rand scaderea la valori rezonabile a prețurilor placilor video. Nvidia a confirmat pe site-ul Massdrop faptul ca prețul placilor video va continua sa creasca cel puțin pana in al treilea sfert al anului curent. Motivele sunt doua la…

- Seful administrativului resitean a explicat, recent, cum a reusit sa salveze bugetul urbei de o serie de cheltuieli umflate, vorbind despre reducerea costurilor interne, inclusiv de cele la telefonie. Pe langa acestea, insa, edilul a tinut sa acorde o atentie deosebita celor legate de ceea ce numea…

- ANRE stabileste tarifele o data la 6 luni pentru consumatorii casnici care nu si-au schimbat furnizorul, desi de la 1 ianuarie a fost eliminat in totalitate tariful reglementat. „ANRE continua sa avizeze tarifele pentru serviciul universal, chiar daca metodologia folosita de catre reglementator s-a…

- Grupul Purcari, producator de vin de top din Europa Centrala și de Est (ECE), se listeaza astazi la Bursa de Valori București, sub simbolul WINE, dupa realizarea cu succes a unei Oferte Publice Inițiale (IPO) pentru 49% din acțiunile sale. Oferta a fost bine primita, tranșa dedicata investitorilor…

- Dispozitivele VR lansate in ultimii cativa ani nu s-au bucurat de succesul pe care companiile din spatele lor il asteptau, marea problema fiind in primul rand pretul foarte mare de intrare. Magic Leap pare sa fie urmatorul produs important de pe piata de dispozitive „mixed reality” (care include VR…

- Uber introduce si in Romania posibilitatea de a vedea tariful exact al curselor de la bun inceput. Tariful afisat in aplicatie va include distanta pana la destinatie, timpul estimat pe baza valorilor istorice de trafic, tariful dinamic, atunci cand e cazul, si eventuale reduceri promotionale, anunta…

- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns mai multor intrebari ale judecatorilor ICCJ in dosarul Turceni-Rovinari , dupa ce a dat la termenul anterior o declarație in calitatea sa de inculpat in acest caz. Astfel judecatorii au dorit sa afle de la Victor Ponta contextul in care acesta a preluat o mașina…

- eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro are oferte in aceasta perioada la numeroase frigidere de la diferite branduri. eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI. In campania eMAG reduceri frigidere sunt incluse aparate electrocasnice Arctic, Albatros, Star-Light, Heinner…

- Fermierii romani care au amanat sa-si vanda porumbul la recoltare, in speranta unui pret mai bun, obtin acum cu 30 de lei mai mult pe tona de porumb decat la recoltare, potrivit unei analize realizate de Agro Go - o platforma de informare si tranzactionare a cerealelor. In perioada recoltarii,…

- Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august 2017, inainte de reintroducerea supraaccizei…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat ca, din cauza supraaccizei la carburanti, tarifele vor fi majorate cu aproximativ 20%, ceea ce va duce la o crestere a preturilor atat pentru produsele de stricta necesitate, cat si pentru transportul public. „UNTRR atrage atentia…

- Cei care și-au dorit sa dețina o casa intr-un orașel italian pot sa-și vada visul cu ochii. In zona Ollolai, aflata in zona montana a regiunii Barbagia, aflat pe insula Sardinia, casele se vand la prețul de … un euro. Ollolai este un sat despins parca din vederi. Cu toate acestea, zona are o mulțime…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Pretul rovinietelor nu va creste in anul 2019, iar rovinietele de automobile vor fi electronice. Camioanele de peste 3,5 tone vor trebui sa plateasca taxe de drum, a transmis ministrul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice, Nikolay Nankov, conform Novinite.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Odata ajuns la Palatul Victoria, noul premier trebuie sa iși constituie propriul Guvern. Surprizele nu lipsesc din ecuație, astfel ca anumiți membri ai cabinetului Tudose vor fi schimbați in…

- Fostul gestionar de la Ocolul Silvic Hirlau, Calinel Rugina, cel care a dat in vileag intreaga rețea mafiota din localitate care se ocupa de ani buni de taierile ilegale de arbori și de comercializarea acestora, a ajuns el insuși victima. Executorii judecatorești ieșeni i-au scos denunțatorului, toata…

- Acum 100 de ani Romania se axa pe dezvoltarea industriei naționale prin acordarea de facilitați celor care creau noi locuri de munca. Odata cu incurajarea industriei, Romania a inregistrat progrese economice, iata care erau prețurile și salariile din acea vreme:

- Bitcoin e cea mai scumpa criptomoneda disponibila in prezent. Are in istoria sa scurta și un capitol in care prețul a fost manipulat ca sa creasca artificiala de la 150 de dolari la peste 1.000 de dolari.

- Directia Generala a Finantelor Publice Brasov a anuntat ca vinde doua autoturisme ale Tetkron SRL, firma care s-a ocupat de producerea si distributia energiei termice din Brasov. Este vorba despre doua autoturisme – Volkswagen Jetta si Skoda Octavia – ambele berline. Pretul de vanzare este de 35.500…

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- Teraplast (TRP) a preluat activitatea Politub incepand cu data de 31 decembrie 2017. Pretul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii Teraplast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 milioane lei, la 131 milioane lei. 0 0 0 0…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Pretul barilului de petrol a atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate din cauza tulburarilor sociale din Iran, dar si din cauza valului de frig polar din Statele Unite din ultimele zile. Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele…

- Pretul aurului a continuat sa "prinda in greutate" si la inceputul lui 2018. Este cea mai lunga perioada de crestere consemnata pentru metalul galben, de la jumatatea anului 2011, scrie presa de...

- Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru al anului, potrivit unui raport publicat vineri de portalul Imobiliare.ro.…

- Veste imensa pentru Simona Halep la finalul acestui an. Romanca are un mare avantaj si se poate mentine pe primul loc WTA pentru mult timp de acum inaite. Desi in acest moment lupta pentru primul loc WTA pare foarte stransa, avand in vedere ca Simona are o diferenta mica de puncte in fata lui Garbine…

- De pe masa de sarbatoare, niciodata nu lipseste tortul. Pentru a satisface gusturile tuturor clienților, dar si numarul mare de solicitari, in special in aceasta perioada, producatorii de dulciuri muncesc nonstop.

- „Este din nou Craciun și categoric este momentul sa ne relaxam, sa ne intalnim cu prietenii, cu familia și sa uitam de rutina zilnica și de grijile ei. Așadar, aceasta perioada este speciala prin incarcatura ei emoționala, pentru ca, din punct de vedere alimentar, nu ar trebui sa fie decat, pur și…

- O batrana de 95 de ani a ajuns mai mult moarta decat vie la Spitalul de Urgenta Brasov dupa ce a fost talharita in propria casa. Chirurgul Dan Grigorescu, cel care a ingrijit pacienta, s-a aratat socat de cele intamplate.

- Frumoasa de la pagina 13 de saptamana aceasta se numește Gabriela Ciobanu, are 23 de ani și este ieșeanca. Gabriela este dovada vie ca Doamne-Doamne exista și ne iubește mult de tot. Atat de mult incat a trimis aceasta faptura sa bucure omenirea de la Iași, din zona centrala. Imediat ce s-a pogorat,…

- Cobaltul, un element cheie pentru producerea bateriilor litiu – ion care echipeaza de la automobile electrice la telefoane mobile, a fost in acest an vedeta burselor de marfuri, cu o crestere de 120% intr-o perioada in care indicele Bloomberg Commodity a scazut cu 4%. Alte marfuri al caror pret a crescut…

- …a fost etalata cu fala de cațiva consilieri locali care nu știu ce e cu ei la masa aia ovala din sediul Primariei Tg-Jiu. Pe scurt, majoritatea consilierilor locali s-a abținut de la votul privind achiziționarea unui teren de 20.000 de mp pe strada Geneva. Prețul la licitația pentru…

- Pieton sau automobilist, orice bucureștean a riscat sa se accidenteze din cauza capacelor de canal care adesea lipsesc de pe strazi. Un pericol iminent sunt canalele descoperite de pe trotuare unde copiii mici, in special, pot sa cada. Aceasta situație este generata in mare masura de furturi și mai…

- Criza imunoglobulinei din Romania a fost un subiect ce a ajuns recent la Șeful Executivului. Acesta l-a convocat pe ministrul sanatații, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania.

- Pana in urma cu cațiva ani, cand auzeam sintagma ”mașini de spalat” ne gandeam automat la mașinile de spalat rufe. De la o vreme, insa, odata cu avantul luat de mașinile de spalat vase, acest lucru nu mai este valabil. Ba chiar, cele din urma au devenit aproape la fel de nelipsite din casele noastre.…

- De ce ne era teama nu am scapat: un nou val de scumpiri, chiar in prag de sarbatori. Institutul National de Statistica a facut astazi public un top al scumpirilor in care ouale conduc detasat, cu 30 la suta in plus la pret fata de luna octombrie. Ministrul Agriculturii spune ca scumpirile nu sunt justificate.…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati în regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia în perioada de vârf de consum, între orele 18:00 și 22:00, urmând sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. …

- Care este prețul corect pentru un evreu? Cat ați plati ca sa cumparați un evreu? Mai mult de 300.000 de evrei originari din Romania au fost vanduți statului Israel in perioada 1949-1989. Doar cateva mii au mai ramas in Romania

- Primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu a decedat astazi la varsta de 85 de ani. Vestea trista a fost confirmata pentru ziarulnational.md de rudele lui Alexandru Moșanu.

- In primul rand, inelul trebuie sa fie veritabil, numai din materiale de cea mai buna calitate. Toate varietațile de inele de logodna de pe Diamag.ro sunt create conform celor mai inalte standarde de calitate. Toate diamantele care intra in componența inelelor de logodna vin la pachet cu certificare…

- Pepe si Raluca Pastrama formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Stabilitatea, echilibrul si iubirea sunt factorii care i-au tinut impreuna. In plus, cei doi au si doua minunatii de fetite. Pepe este un familist convins si a reusit alaturi de Raluca Pastrama sa-si creeze familia…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, politistii Postului de Politie Sapata, judetul Arges, au fost sesizati, luni, ca un barbat de 59 de ani, detinator legal de arma, s-a impuscat accidental in picior si are hemoragie masiva. Acesta a declarat ca s-a ranit din…