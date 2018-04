Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, pe 1 aprilie, catolicii și protestanții sarbatoresc Invierea Domnului, iar crestinii ortodocși, Floriile sau Duminica Stalparilor, a intrarii Domnului in Ierusalim. Astazi, milioane de credincioși catolici și protestanți sarbatoresc Invierea Domnului. Papa Francisc a oficiat Slujba de…

- ''Credinta noastra se naste in dimineata de Paste: Iisus este in viata! Aceasta experienta este in centrul mesajului crestin", a scris duminica pe Twitter papa Francisc, liderul a 1,3 miliarde de catolici. Suveranul Pontif urmeaza sa sarbatoreasca Duminica Pastelui cu o Liturghie in aer liber,…

- Papa Francisc a condus Slujba de Inviere pentru Pastele Catolic in noaptea de sambata spre duminica la Bazilica Sf. Petru din Vatican in conditii de securitate stricte, indemnandu-i pe credinciosii catolici sa lase deoparte multumirea de sine si sa-si reinnoiasca credinta in depasirea nedreptatii, relateaza…

- Popularitatea presedintelui american Donald Trump a inregistrat o usoara crestere in luna martie comparativ cu februarie, releva doua sondaje de opinie recente, explicatia fiind o situatie economica buna a Statelor Unite, transmite joi AFP. Liderul de la Casa Alba este sustinut de 42% dintre americani,…

- Dupa moarte, sufletele oamenilor care se caiesc sunt iertate de Dumnezeu si I se alatura in contemplare, "insa sufletele acelora care nu se caiesc, si care din acest motiv nu pot fi iertati, dispar", a adaugat Suveranul Pontif. "Iadul nu exista - ceea ce exista este disparitia sufletelor pacatoase",…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul…

- Papa Francisc a atras atenția ca crucifixul nu este un accesoriu și nu trebuie purtat pentru ca atare. Suveranul Pontif a subliniat ca ele nu sunt obiecte de arta, ci sunt obiecte simbolice care vorbesc despre miracolul morții lui Iisus. Cu cateva zile inainte de Paștele Catolic, Papa Francisc le-a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, potrivit unui comunicat de presa al MAE, remis duminica AGERPRES. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza astazi, incepand cu ora 19.00, concertul „La Vida Loca” in cadrul turneului național ai artiștilor Matei Ioachimescu (flaut, Austria) și Alfredo Ovalles (pian, Venezuela). Acest proiect muzical, plin de temperament, rafinament si virtuozitate exploziva este realizat…

- Solistul trupei Voltaj e foarte dedicat familiei, chiar daca petrece mult timp și pe scena. Calin Goia s-a implicat in creșterea celor trei copii ai sai inca de cand aceștia s-au nascut. Artistul petrece mult timp pe scena, este solicitat la concerte și, in plus, are și o mica afacere. Mai precis o…

- Cine face pronosticuri la Cupa Mondiala din Rusia. Motanul Ahile, a carui surditate ar explica nivelul de intuitie, va incerca sa ghiceasca deznodamantul partidelor, alergand castigatoarea din mai multe boluri de mancare, identificate clar. Dupa celebra caracatita Paul, care a prezis cele sapte rezultate…

- UDMR organizeaza in 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, o procesiune prin centrul municipiului Cluj-Napoca, la care sunt asteptate 2.000 de persoane. Liderul UDMR Csoma Botond spera ca manifestarile se vor desfasura fara incidente legate de steagul Transilvaniei.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Donald Trump a laudat incercarile lui Xi Jinpig de a fi presedinte pe viata in China, afirmand: “Poate o sa incercam si noi intr-o zi”, scrie The Guardian. Liderul autoritar al Chinei a preluat puterea in 2012 si era asteptat sa ramana presedinte pana in 2023. Insa, saptamana trecuta au aparut informatii…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- In sala in care a avut loc congresul, la un moment dat, Erdogan a observat o fetita care statea in sala si era imbracata in uniforma militara, iar pe cap purta o bereta maro, ca acelea ale Fortelor de Operatiuni Speciale. Presedintele Erdogan a remarcat-o imediat si a invitat-o la tribuna,…

- "Administratia Obama a facut greselii strategice de neiertat dupa invazia Ucrainiei de Est, când a promis ca nu va permite acest lucru, dar nu a actionat în nici un fel. Rusia si-a consolidat, astfel, rolul de jucator cu greutate în regiune si asta i-a permis sa îsi extinda…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat in Statele Unite, pentru o examinare uzuala, a declarat joi agentiei Reuters un oficial palestinian de rang inalt, care nu a dat mai multe detalii. Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate…

- Turcia a intrat in zona Afrin din Siria "pentru a face regiunea locuibila si sigura", a declarat Erdogan, adaugand ca securitatea "durabila" a regiunii este de "cea mai mare" importanta pentru Ankara."Centrul orasului Afrin va fi asediat in zilele urmatoare", a mai afirmat liderul turc.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa.Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate de…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo, informeaza agerpres.ro. Potrivit…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor Apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP, potrivit agerpres. „Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Liderul partidului „Mișcarea forțelor noi” și fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, a fost reținut astazi in centrul capitalei ucrainene, transmite agenția rusa TASS cu referire la purtatorul de cuvant al politicianului, Tatiana Bagranovskaia, comunica MOLDPRES. „Mihail Saakașvili a fost…

- Hotelul Semenic din Resita a fost scos la vanzare pe site-urile de imobiliare. ACTIVIMOB ROMANIA, societatea din Bucuresti care vinde proprietatea, cere de 1.900.000 de euro pe hotelul din centrul Resitei.

- Mai multi ministri ai apararii din coalitia internationala antijihadista in Siria si Irak se reunesc marti la Roma pentru a discuta despre noua forma a actiunii lor comune si in special despre soarta luptatorilor gruparii Stat Islamic (SI) inchisi in Siria, relateaza AFP. "Lupta nu s-a incheiat", a…

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Raportul anual care analizeaza situația democrației in lume arata faptul ca, pe ansamblu, statele analizate au devenit mai puțin democratice decat in urma cu un an. Indexul Anual al Democrației prezinta doar 19 state ca fiind democrații in adevaratul sens al cuvantului, dintr-un total de…

- Vorbind in numele formatiunii pe care o conduce, Kelemen Hunor a reactionat la mesajul prin care fostul prim-ministru Tudose prezenta scuze public pentru declaratia sa privind “fluturatul langa steag”, cum a ajuns sa fie identificata in spatiul public. Chiar daca nu a trecut intru totul cu vederea…

- In intalniri cu alti membri ai conducerii SPD, Schulz a declarat ca prima runda a tratativelor cu conservatorii, inceputa vineri, ar putea dura mai mult din cauza divergentelor cu privire la subiecte precum asigurarile medicale, reunirea familiilor refugiatilor si reforma pietei fortei de munca,…

- Coreea de Nord a adresat joi un mesaj neobisnuit ”tuturor coreenilor”, in care regimul de la Phenian afirma ca doreste sa se avanseze catre reunificarea peninsulei, fara interventie externa, potrivit agentiei oficiale de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters. In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta…

- "Statele Unite incearca sa formeze structuri alternative de autoritate in zone vaste de pe teritoriul Siriei", a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa organizate la Natiunile Unite."Acest lucru se intampla si intra in contradictie cu angajamentele asumate (de Statele…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Organizatorii vizitei papei Francisc in Chile au prezentat avionul, un Airbus modelul A321 avand capacitatea de 220 de pasageri, cu care Suveranul Pontif se va deplasa in aceasta tara, relateaza joi EFE. Papa va ajunge la Santiago luni 15 ianuarie cu un avion Alitalia, dar in Chile se…

- In timpul unui discurs fara precedent la care au luat parte peste 7.000 de militari, presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui…