- Avand in vedere ca, la sfarsitul acestei saptamani, credinciosii catolici sarbatoresc Invierea Domnului, pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata, temporar, circulatia autovehiculelor de transport marfa. Participantii la traficul transfrontalier sunt informați ca din data de 29.03.2018, ora 23.00…

- Un tribunal din Slovacia a decis, astazi, sa suspende activitatea Uber pentru ca serviciile oferite de compania americana sunt ilegale, scrie Reuters. Recent, Uber a anunțat ca iși vinde actuivitațile din Asia de Sud-Est catre concurentul, Grab. In același timp, tribunale din Ungaria și Danemarca au…

- In perioada 17 – 20 aprilie in Pavilionul Central ROMEXPO are loc cea de a patra editie METAL SHOW - Expozitie internationala pentru tehnologii de prelucrare prin aschiere, prelucrarea tablelor, sudura si robotica. Fiind recunoscut drept un eveniment caraterizat prin dinamism, METAL SHOW reuseste an…

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. În urmă cu zece ani, compensaţia…

- Un numar de 649.855 de persoane au cerut azil in Uniunea Europeana in anul 2017, numar cu aproape jumatate mai mic decat recordul de 1,26 milioane de solicitanti de azil inregistrati in 2015, releva un studiu al Biroului de statistica al UE (Eurostat) publicat marti pe site-ul sau, informeaza AGERPRES…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Vremea rea afecteaza intreaga Europa. In Polonia si in Slovacia sunt coduri galbene de ninsori. Si in Germania ninge abundent in multe regiuni, ca si in Franta, unde sunt in vigoare avertizari de inundatii. In Italia vor fi si astazi furtuni in sud si ninsori si ploi insotite de intensificari ale vantului…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Rata de crestere a locurilor de munca din Romania in al patrulea trimestru al anului 2017 fata de trimestrul trei al aceluiasi an a fost de 0,1%. Numarul persoanelor angajate in zona euro a crescut cu 0,3% si cu 0,2% in tarile membre ale UE, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Retete de cozonaci. Traditionalul cozonac de Pasti simbolizeaza painea dulce a Invierii si a renasterii. Desi cozonaci se mai pregatesc si pentru masa de Craciun sau la alte sarbatori religioase, simbolistica lor pascala este usor umbrita de pasca. Insa, in biserica este reprezentata jertfa Mantuitorului,…

- Cel mai mare economist al lumii: “Clujul devine un hub al tehnologiei in Europa” Celebrul economist american Jeffrey D. Sachs, profesor al Universitații din Columbia, susține ca zona Clujului s-a transformat intr-un centru IT și al noilor afaceri in domeniul tehnologiei. Acesta a desființat, la Cluj,…

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari.In opinia Bancii Nationale a Ungariei, pastrarea rezervei de aur in interiorul tarii poate consolida si mai mult…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Data de 6 martie ramane in istoria țarii noastre ca ziua in care a fost instaurat executivul condus de Petru Groza, primul guvern comunist in Romania. A urmat apoi o perioada neagra pentru romani care s-a incheiat doar in decembrie 1989 cu revoluția prin care a fost indeparat Nicolae Ceaușescu. Pe data…

- UE, gata sa sancționeze noua tari, inclusiv Romania, pentru poluare Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane,…

- Buzaul a fost invitat, la sfarsitul lunii trecute, la forumul regional LabelFrancEducation, organizat, la Bucuresti, de Ambasada Frantei si Institutul Francez din Romania. Evenimentul a fost dedicat promovarii excelentei in invatamantul bilingv francofon din noua tari din Europa Centrala, Orientala…

- In sala Ferdinand a Primariei Municipiului Arad, vineri, 2 martie, au fost prezentate proiectul și obiectivele Consorțiului Cultural International Activarium, construcție realizata la nivelul Asociației Euroregiunii Dunare-Criș-Mureș-Tisa (DKMT), in cadrul careia Aradul este membru fondator. Coordonatul…

- “În perioada 1– 31 decembrie 2017 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4376 camere cu 8994 locuri. În anul 2017 au fost cazati 630.555 turisti, din care 134.086 turisti straini (reprezentând 21,3% din totalul turistilor).…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești. Eliminarea Romaniei din cataloage, unde Bulgaria și Ungaria, de exemplu, ocupa numeroase pagini, este argumentata prin infrastructura deficitara, numarul mic de hoteluri de calitate și tarifele foarte…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Conceptul de couchsurfing este ideal pentru persoanele care vor sa calatoreasca și sa stea gratuit intr-o casa, ajutand proprietarii la diverse munci in gospodarie. Totuși, un tanar din Belgia a inventat ”Tindersurfing”. Ce inseamna ”Tindersurfing”? Conceptul a fost creat de Anthony Botta, un tanar…

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta, in varsta de 25 de ani a profitat din plin de ea si si-a transformat intalnirile…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 14 percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea de fraude informatice. 3 persoane au fost reținute.…

- "Parintele" Polus revine la Cluj. Miliardarul Demjan, din nou in Romania DOSAR Acum 12 ani, cel mai puternic businessman al Ungariei ateriza cu elicopterul sau privat pentru a taia panglica primului mall din Cluj. Omul care era aproape sa falimenteze primaria clujeana, solicitand instituției partenere…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Robert Licu (48 ani), unul dintre cei mai buni interi dreapta din istoria echipei nationale, a intrat in batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, pentru care mai candideaza Alexandru Dedu si Narcisa Lecusanu. Medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 1990,…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES . Valoarea reprezinta 8% din totalul…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Clubul Sportiv Sleddog Bistrita-Nasaud, singurul de profil din tara, organizeaza la acest sfarsit de saptamana, in Pasul Tihuta, cea de-a doua editie a concursului international de atelaje canine "Drumul Romanilor", la care s-au inscris competitori din sapte tari, alaturi de cainii lor nordici.…

- Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani cu colegi de-ai lor din tarile situate in flancul estic al NATO - Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria - in pregatirea si desfasurarea antrenamentelor si a exercitiilor multinationale.Divizia…

- Principalele partide din Ungaria isi exprima „revolta“ fata de afirmatiile facute de Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc.

- Germania are cel mai puternic pașaport al lumii, conform Indicelui Henley Passport din 2018. Este al cincilea an consecutiv, in care o țara europeana este in top pe lista Henley, care ia in considerare numarul de țari pe care titularul de pașapoarte le poate vizita fara viza. Clasamentul se bazeaza…

- Producția inferioara de energie electrica și nucleara, cauzata printre altele și de seceta din vara trecuta, a dus la o creștere destul de mare a prețului energiei electrice in Romania. Raportul Comisiei Europene arata o creștere a prețului la energie electrica de 52% in al treilea trimestru…

- Mateusz Morawiecki și Viktor Orban Polonia discuta cu Ungaria posibilitatea inființarii unei banci care sa investeasca in proiecte de infrastructura din Europa Centrala și dorește sa implice și Slovacia și Cehia in acest proiect, a anunțat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters.…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…